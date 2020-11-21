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≡ Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до 30 ноября
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40374
Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до 30 ноября
Отправлено: 21.11.20 - 19:23
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Постановление об этом подписал сегодня, 21 ноября, главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО. В тексте документа всего один пункт. Приводим его полностью.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
77
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 21.11.20 - 19:23
#1
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Как он достал со своими ограничениями,чепушило!!!
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
60
Re: Жесткие карантинные меры в Костанайской области продлили до...
Отправлено: 21.11.20 - 21:07
#2
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Не бережешь ты себя Владимир Нечитайло отдохнуть бы тебе надо.А ты нет работаешь на благо страны по куда бардак такой в стране.
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