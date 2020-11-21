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≡ На каких авто ездят акимы казахстанских областей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40374
На каких авто ездят акимы казахстанских областей
Отправлено: 21.11.20 - 17:28
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На чем передвигаются руководители областей? Корреспондент Tengrinews.kz отправил в ведомства официальные запросы, и вот что им ответили.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
488
Re: На каких авто ездят акимы казахстанских областей
Отправлено: 21.11.20 - 17:28
#1
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Редакция, а где новость о продлении карантина?
Вся представленная в статье п.братия продлевает карантин, обвиняя при этом НАС, а сами "передвигаются" на люксовых тачках, несмотря на президента.
:-x :-x :-x
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4252
Re: На каких авто ездят акимы казахстанских областей
Отправлено: 21.11.20 - 18:04
#2
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Патриотизму конечно не место, понты прежде всего, кто-то ведь должен наш автопром поддержать своим примером
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
77
На каких авто ездят акимы казахстанских областей
Отправлено: 21.11.20 - 19:21
#3
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"Бедные" слуги народа,обнищали на карантине
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8593
Re: На каких авто ездят акимы казахстанских областей
Отправлено: 21.11.20 - 22:11
#4
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Да ладно вам, норм тачки, некоторым даже освежить можно. У АМ мне вообще нравится. :-)
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