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Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40372
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 10:37
У жёсткого топпинга, который в Костанае почему-то именуется обрезкой, есть и противники и сторонники. Сторонникам можно как угодно долго и аргументированно рассказывать, почему это вредно для дерева, ничто их не убеждает. Вот история одного тополя на протяжении некоторого времени.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3729
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:37
Режут то из-за пуха? А как иначе?
Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:47
У нас в Рудном городской парк весь обрезан, тополя чем-то напоминают пальмы, очень густая листва с огроменными листьями, так сразу и не скажешь плохое, вроде смотрится нормально...
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:48
У нас в Рудном городской парк весь обрезан, тополя чем-то напоминают пальмы, очень густая листва с огроменными листьями, так сразу и не скажешь плохое, вроде смотрится нормально...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 491
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 11:59
помнится мне дорога в затоболовку была окружена деревьями. Сейчас пнями.Ощущение умышленного опустынивания области.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 390
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 13:34
В городских условиях сорокалетние тополя уже считаются опасно старыми. Дело в том, что они подвержены болезням, в результате чего ствол деформируется или теряет природную прочность. Поэтому горзеленхоз обязан организовывать обрезку или коронование деревьев, а иногда и просто спиливать деревья, как бы ни было жалко.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 390
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 13:36
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20441
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 13:43
Да, спилите уже - все Тополя.
Да, успокоимся - все...
Да, успокоимся - все...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8591
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 13:51
Цитата:
Полностью поддерживаю. Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100. Но спиливать - нужно.
Я:
Полностью поддерживаю. Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100. Но спиливать - нужно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5795
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:16
Цитата-/Поэтому горзеленхоз обязан организовывать обрезку или коронование деревьев,/
Это понятно, но делать наверно надо это правильно а не причиняя вред дереву
Это понятно, но делать наверно надо это правильно а не причиняя вред дереву
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 15:25
Цитата:
По сведениям биологов, после такого жесткого и жестокого оболванивания каждый год гибнет 10% деревьев... значит за 5 лет -половина всех кронированных таким варварским способом...
Что и подтверждается на практике... ул. Майлина... через год после очурбанивания:
пр.Абая...
Х..с ними с ненавистными тополями, но клёны-то ЗАЧЕМ ???
Даже в первый год он не очухались...ул.Баймагамбетова...
Думаете такой тополь один на весь Костанай? Нет, их много
По сведениям биологов, после такого жесткого и жестокого оболванивания каждый год гибнет 10% деревьев... значит за 5 лет -половина всех кронированных таким варварским способом...
Что и подтверждается на практике... ул. Майлина... через год после очурбанивания:
пр.Абая...
Х..с ними с ненавистными тополями, но клёны-то ЗАЧЕМ ???
Даже в первый год он не очухались...ул.Баймагамбетова...
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 15:30
Цитата:
Уже через год видно, кто из тополей не жилец:
Зато их регулярно белят и белят...приукрашивают в последний путь...
что не имеет абсолютно НИКАКОГО смысла и пользы...
Lex:
помнится мне дорога в затоболовку была окружена деревьями. Сейчас пнями.
помнится мне дорога в затоболовку была окружена деревьями. Сейчас пнями.
Уже через год видно, кто из тополей не жилец:
Зато их регулярно белят и белят...приукрашивают в последний путь...
что не имеет абсолютно НИКАКОГО смысла и пользы...
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:32
Цитата:
а каждое спиленное по одному чиновнику...
maxsaf:
Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100.
Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100.
а каждое спиленное по одному чиновнику...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 487
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:51
Цитата:
деревьев не хватит
yudjin:
а каждое спиленное по одному чиновнику...
а каждое спиленное по одному чиновнику...
деревьев не хватит
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