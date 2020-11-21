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≡ Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40372
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 10:37
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У жёсткого топпинга, который в Костанае почему-то именуется обрезкой, есть и противники и сторонники. Сторонникам можно как угодно долго и аргументированно рассказывать, почему это вредно для дерева, ничто их не убеждает. Вот история одного тополя на протяжении некоторого времени.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3729
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:37
#1
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Режут то из-за пуха? А как иначе?
Или я ошибаюсь?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4251
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:47
#2
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У нас в Рудном городской парк весь обрезан, тополя чем-то напоминают пальмы, очень густая листва с огроменными листьями, так сразу и не скажешь плохое, вроде смотрится нормально...
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4251
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 10:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Рудном городской парк весь обрезан, тополя чем-то напоминают пальмы, очень густая листва с огроменными листьями, так сразу и не скажешь плохое, вроде смотрится нормально...
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Lex
§ Lex
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
491
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 11:59
#4
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помнится мне дорога в затоболовку была окружена деревьями. Сейчас пнями.Ощущение умышленного опустынивания области.
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
390
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 13:34
#5
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В городских условиях сорокалетние тополя уже считаются опасно старыми. Дело в том, что они подвержены болезням, в результате чего ствол деформируется или теряет природную прочность. Поэтому горзеленхоз обязан организовывать обрезку или коронование деревьев, а иногда и просто спиливать деревья, как бы ни было жалко.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
390
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 13:36
#6
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20441
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 13:43
#7
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Да, спилите уже - все Тополя.
Да, успокоимся - все... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8591
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 13:51
#8
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Цитата:
Я:

Полностью поддерживаю. Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100. Но спиливать - нужно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5795
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:16
#9
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Цитата-/Поэтому горзеленхоз обязан организовывать обрезку или коронование деревьев,/



Это понятно, но делать наверно надо это правильно а не причиняя вред дереву
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7049
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 15:25
#10
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Цитата:
Думаете такой тополь один на весь Костанай? Нет, их много


По сведениям биологов, после такого жесткого и жестокого оболванивания каждый год гибнет 10% деревьев... значит за 5 лет -половина всех кронированных таким варварским способом...

Что и подтверждается на практике... ул. Майлина... через год после очурбанивания:


пр.Абая...


Х..с ними с ненавистными тополями, но клёны-то ЗАЧЕМ ???
Даже в первый год он не очухались...ул.Баймагамбетова...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7049
Re: Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной...
Отправлено: 21.11.20 - 15:30
#11
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Цитата:
Lex:
помнится мне дорога в затоболовку была окружена деревьями. Сейчас пнями.

Уже через год видно, кто из тополей не жилец:



Зато их регулярно белят и белят...приукрашивают в последний путь...
что не имеет абсолютно НИКАКОГО смысла и пользы...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7049
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:32
#12
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Цитата:
maxsaf:
Пусть за каждое старое дерево сажают 10 новых, а лучше 100.

а каждое спиленное по одному чиновнику...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
487
Из жизни одного тополя: иллюстрация к спорам о правильной обрезке
Отправлено: 21.11.20 - 15:51
#13
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Цитата:
yudjin:
а каждое спиленное по одному чиновнику...

деревьев не хватит
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