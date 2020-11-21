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У жёсткого топпинга, который в Костанае почему-то именуется обрезкой, есть и противники и сторонники. Сторонникам можно как угодно долго и аргументированно рассказывать, почему это вредно для дерева, ничто их не убеждает. Вот история одного тополя на протяжении некоторого времени.