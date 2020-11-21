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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 05:14
Цитата:
Где, в Роджерсе или Симпатико?
maxsaf:
Я же в IPTV работаю
Я же в IPTV работаю
Где, в Роджерсе или Симпатико?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 07:19
Цитата:
У вас ник прикольный. Можно расшифровать как digital video broadcasting. Но это врятли.
dvb:
Где, в Роджерсе или Симпатико?
Где, в Роджерсе или Симпатико?
У вас ник прикольный. Можно расшифровать как digital video broadcasting. Но это врятли.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 12:16
Цитата:
Хотя могут и по башке настучать за скач_-_- Кто и за что ??
maxsaf:
Хотя могут и по башке настучать за скач_-_- Кто и за что ??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 12:47
Цитата:
Напишите к примеру что-то плохое про бессменного вождя - комп изымут, промурыжат, ниче толком предъявить не смогут, и обратят внимание на скаченные фильмы. Статью переквалифицируют в пиратство, и штраф прилетит ))
Гога:
Кто и за что ??
Кто и за что ??
Напишите к примеру что-то плохое про бессменного вождя - комп изымут, промурыжат, ниче толком предъявить не смогут, и обратят внимание на скаченные фильмы. Статью переквалифицируют в пиратство, и штраф прилетит ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:13
Цитата:
обратят внимание на скаченные фильмы _-_- для собственного просмотра тута пока можно. Слышал, в Германии с этим строго . А что- нибудь там писать _-_- оно мне надо ??
maxsaf:
обратят внимание на скаченные фильмы _-_- для собственного просмотра тута пока можно. Слышал, в Германии с этим строго . А что- нибудь там писать _-_- оно мне надо ??
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:18
Цитата:
У нас просто письма с предупреждениями присылают. Проблемы будут только когда прицепятся за ОДНО, а найдут ДРУГОЕ. То есть в нашем случае другое это фильмы. Просто так фильмы никто искать не станет.
Гога:
Слышал, в Германии с этим строго
Слышал, в Германии с этим строго
У нас просто письма с предупреждениями присылают. Проблемы будут только когда прицепятся за ОДНО, а найдут ДРУГОЕ. То есть в нашем случае другое это фильмы. Просто так фильмы никто искать не станет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:18
Цитата:
Тоже слышал, но пока торренты работают
Гога:
Слышал, в Германии с этим строго
Слышал, в Германии с этим строго
Тоже слышал, но пока торренты работают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:20
А на ютубе премиум акаунт в индии зарегистрировал и рекламы нет. В германии дорого.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:22
Цитата:
Это самое палево, максимально незаконное скачивание, потому что с одновременно раздачей. Статья уже другая будет. кстати, чтобы вы были в курсе - правообладатели знают каждого качальщика чуть ли не в лицо. Они рассылают запросы с айпи адресами провайдерам. Сами айпи адреса любой торрент клиент выдает
elektron:
Тоже слышал, но пока торренты работают
Тоже слышал, но пока торренты работают
Это самое палево, максимально незаконное скачивание, потому что с одновременно раздачей. Статья уже другая будет. кстати, чтобы вы были в курсе - правообладатели знают каждого качальщика чуть ли не в лицо. Они рассылают запросы с айпи адресами провайдерам. Сами айпи адреса любой торрент клиент выдает
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:24
Цитата:
В курсе, VPN никто не отменял.
maxsaf:
кстати, чтобы вы были в курсе
кстати, чтобы вы были в курсе
В курсе, VPN никто не отменял.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:27
Цитата:
Пусть сначала найдут. Ip адрес меняю.
maxsaf:
Пусть сначала найдут. Ip адрес меняю.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:28
Цитата:
Да и скачиваю не дома.
maxsaf:
Да и скачиваю не дома.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:32
Цитата:
Тоже слышал_-_- У меня друзья с этим столкнулись. Штраф был ,но сын все уладил .
elektron:
Тоже слышал_-_- У меня друзья с этим столкнулись. Штраф был ,но сын все уладил .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:37
Цитата:
за 10 тыс.? лучше бы акции газпрома купил.
Гога:
Штраф был ,но сын все уладил .
Штраф был ,но сын все уладил .
за 10 тыс.? лучше бы акции газпрома купил.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:43
Цитата:
10 тыс_-_- не в курсе суммы , но не платили ничего.
elektron:
10 тыс_-_- не в курсе суммы , но не платили ничего.
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