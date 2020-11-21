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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
193
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 05:14
#13726
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Цитата:
maxsaf:
Я же в IPTV работаю


Где, в Роджерсе или Симпатико?
:-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 07:19
#13727
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Цитата:
dvb:
Где, в Роджерсе или Симпатико?

У вас ник прикольный. Можно расшифровать как digital video broadcasting. Но это врятли. ;-) :lol:
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 12:16
#13728
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Цитата:
maxsaf:

Хотя могут и по башке настучать за скач_-_- Кто и за что ??
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 12:47
#13729
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Цитата:
Гога:
Кто и за что ??

Напишите к примеру что-то плохое про бессменного вождя - комп изымут, промурыжат, ниче толком предъявить не смогут, и обратят внимание на скаченные фильмы. Статью переквалифицируют в пиратство, и штраф прилетит ))
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:13
#13730
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Цитата:
maxsaf:

обратят внимание на скаченные фильмы _-_- для собственного просмотра тута пока можно. Слышал, в Германии с этим строго . А что- нибудь там писать _-_- оно мне надо ?? :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:18
#13731
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Цитата:
Гога:
Слышал, в Германии с этим строго

У нас просто письма с предупреждениями присылают. Проблемы будут только когда прицепятся за ОДНО, а найдут ДРУГОЕ. То есть в нашем случае другое это фильмы. Просто так фильмы никто искать не станет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:18
#13732
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Цитата:
Гога:
Слышал, в Германии с этим строго

Тоже слышал, но пока торренты работают :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:20
#13733
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А на ютубе премиум акаунт в индии зарегистрировал и рекламы нет. В германии дорого.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8591
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:22
#13734
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Цитата:
elektron:
Тоже слышал, но пока торренты работают

Это самое палево, максимально незаконное скачивание, потому что с одновременно раздачей. Статья уже другая будет. ;-) кстати, чтобы вы были в курсе - правообладатели знают каждого качальщика чуть ли не в лицо. Они рассылают запросы с айпи адресами провайдерам. Сами айпи адреса любой торрент клиент выдает :-P ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:24
#13735
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Цитата:
maxsaf:
кстати, чтобы вы были в курсе

В курсе, VPN никто не отменял. ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:27
#13736
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Цитата:
maxsaf:

Пусть сначала найдут. Ip адрес меняю.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:28
#13737
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Цитата:
maxsaf:

Да и скачиваю не дома.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:32
#13738
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Цитата:
elektron:

Тоже слышал_-_- У меня друзья с этим столкнулись. Штраф был ,но сын все уладил .
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5920
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:37
#13739
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Цитата:
Гога:
Штраф был ,но сын все уладил .

за 10 тыс.? лучше бы акции газпрома купил. ;-)
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2889
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 13:43
#13740
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Цитата:
elektron:

10 тыс_-_- не в курсе суммы , но не платили ничего.
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