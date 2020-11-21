Отправлено: - 13:18

Гога:

Слышал, в Германии с этим строго

Цитата:У нас просто письма с предупреждениями присылают. Проблемы будут только когда прицепятся за ОДНО, а найдут ДРУГОЕ. То есть в нашем случае другое это фильмы. Просто так фильмы никто искать не станет.