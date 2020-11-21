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БК "Тобол" в финале Кубка РК по баскетболу уступил "Астане"
БК "Тобол" в финале Кубка РК по баскетболу уступил "Астане"
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