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≡ БК "Тобол" в финале Кубка РК по баскетболу уступил "Астане"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40372
БК "Тобол" в финале Кубка РК по баскетболу уступил "Астане"
Отправлено: 21.11.20 - 09:03
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Всего в турнире участвовали 7 команд. В январе и феврале прошли четвертьфинальные разъездные серии игр, в рамках которых 6 команд оспаривали право на участие в Финале 4-х, при этом “Астана” прошла напрямую в полуфинал.
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C
§ CrazyBeaver
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.06.15
Сообщений:
153
БК "Тобол" в финале Кубка РК по баскетболу уступил "Астане"
Отправлено: 21.11.20 - 09:03
#1
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Эх...

[Исправлено: CrazyBeaver, 21.11.2020 - 09:04]
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