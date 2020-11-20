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≡ До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу наркотиков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40372
До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу наркотиков
Отправлено: 20.11.20 - 18:20
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Полиция задержала жителя Рудного, который по ночам на стенах домов рисовал ссылки на сайты с рекламой наркотиков. Подозреваемому 22 года, он безработный, ранее не судим. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
75
Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...
Отправлено: 20.11.20 - 18:20
#1
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А я думал,что полиция уже не занимается своими прямыми обязанностями,а только вылавливает кто без намордников и перчаток ходит
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4251
Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...
Отправлено: 20.11.20 - 18:24
#2
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Какая разница где он нарисовал эту рекламу, возле школы или у дома акима, главное он это сделал. Отрубить ему все двигательные члены и оставить без онных!
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1179
Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...
Отправлено: 20.11.20 - 22:35
#3
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Цитата:
Охотник:

Так на него, может быть, и обратили внимание как на нарушителя карантина, а тут вон чего.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
208
Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...
Отправлено: 21.11.20 - 03:08
#4
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Интересно, если бы группа людей по всей стране ночами писала плохие слова про Назарбаева и Токаева, исписав уже все дома в стране их бы тоже по одному раз в 5 лет ловили?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9830
Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...
Отправлено: 21.11.20 - 08:43
#5
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А мне его жалко. Щас его посадят. Завтра второго подростка. А организатор так и будет на свободе зарабатывать и пацанов подставлять.
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