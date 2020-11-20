Re: До 6 лет лишения свободы грозит рудничанину за рекламу...

Отправлено: - 03:08

Интересно, если бы группа людей по всей стране ночами писала плохие слова про Назарбаева и Токаева, исписав уже все дома в стране их бы тоже по одному раз в 5 лет ловили?