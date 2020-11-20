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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:10
#13711
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Цитата:
elektron:

Мы жёстко используем. На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд, ну и работают они почти не выключаясь. Часто со статической картинкой - такое мало кто выдержит.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:16
#13712
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Цитата:
maxsaf:
такое мало кто выдержит.

А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел, потом скучно стало, на работу в бюро забрал, теперь там висит, уже лет 10-ть ему, но работает. Хотя не моя марка из принципа, как и яблоко надкушенное. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:23
#13713
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Цитата:
elektron:
А кто выдерживает?

Специальные дисплеи, как для аэропортов - выдерживают статическую картинку лучше.
Цитата:
elektron:
как и яблоко надкушенное

Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:30
#13714
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Цитата:
maxsaf:
Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными

Ну да яблоко телевизоров не делает. А LG всё же не Samsung ;-)
К тому же почему то в германии их не пропихивают. Свой смартфон, года полтора назад взял в ебае из Ирландии, а в Германии он только в этом году появился. И что интересно по той же цене, что я его полтора года назад брал. Вот Samsung да везде на ура идёт, маркетинг или ещё что, но продвижение на маркте разное.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:46
#13715
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Цитата:
maxsaf:
Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными

Да чё там другого, та же тайвань-малайзия-китай электроника. Оболочка другая и всё. Что не всегда лучше. :-x
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13365
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:02
#13716
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Цитата:
Гога: Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 55" с голосовым управлением
Цитата:
maxsaf: Себе взял Шарп 58 дюймов - доволен, честно 4к тянет, 2.4 и 5ghz умеет

Старый LG (года 2008-го) 82 см повесил+ приставка китайская - Ютуб смотреть. Ну тут к интернету в нагрузку ещё кабельное идёт - отказаться нельзя. Но ни разу ещё не было чтобы включили и залипли - на меня тоску телевизор нагоняет из-за рекламы и отсутствия выбора. Как-то в командировке под пиво смотрели фильм по ТВ. Я засекал - 13 минут идёт фильм и 7 минут реклама.

[Исправлено: Victor Yang, 21.11.2020 - 01:03]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7588
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:42
#13717
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Цитата:
maxsaf:
можно на телик видос с ютуба перекидывать и воспроизводить, тоже удобная фишка

Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.
Цитата:
Victor Yang: на меня тоску телевизор нагоняет из-за рекламы и отсутствия выбора.

Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его,разве что перед сном засыпать хорошо,ну и так дома молотит целый день для фона.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:53
#13718
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Цитата:
Victor Yang:

фильм и 7 минут реклама_-_ Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2883
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:57
#13719
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Цитата:
Добринцофф:

тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать. Я и с Ютуба сначала скачиваю, а потом смотрю ---- без рекламы.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13365
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:12
#13720
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Цитата:
Гога:
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю

Я давно уже не скачиваю. Да и смотрю, в основном, набегами - когда работа монотонная. А на полнометражный фильм даже времени жалко. На Ютубе, я заметил, в России раза в три больше рекламы. В Казахстане столько нет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:14
#13721
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Цитата:
Добринцофф:
Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.

Странно, у меня такого нет. Если смотрю на телефоне - никаких проблем. Если остановил и закрыл ютуб на телефоне - тогда да, предлагает продолжить на телеке.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:15
#13722
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Цитата:
Гога:
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.

Это самый лучший вариант. Хотя могут и по башке настучать за скач
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:19
#13723
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Цитата:
Добринцофф:
Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его

У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
192
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 04:13
#13724
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Цитата:
maxsaf:
У меня вообще телевидения нет


Как же без CBC то?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8584
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 04:39
#13725
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Цитата:
dvb:
Как же без CBC то?

Этот канал у меня на работе постоянно включен )) Я же в IPTV работаю, целый день каналы щелкаю :lol:
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