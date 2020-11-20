Отправлено: - 23:30

maxsaf:

Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными

Цитата:Ну да яблоко телевизоров не делает. А LG всё же не SamsungК тому же почему то в германии их не пропихивают. Свой смартфон, года полтора назад взял в ебае из Ирландии, а в Германии он только в этом году появился. И что интересно по той же цене, что я его полтора года назад брал. Вот Samsung да везде на ура идёт, маркетинг или ещё что, но продвижение на маркте разное.