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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:10
Цитата:
Мы жёстко используем. На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд, ну и работают они почти не выключаясь. Часто со статической картинкой - такое мало кто выдержит.
elektron:
Мы жёстко используем. На стену прицепили пять 42 дюймовых LG в ряд, ну и работают они почти не выключаясь. Часто со статической картинкой - такое мало кто выдержит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:16
Цитата:
А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел, потом скучно стало, на работу в бюро забрал, теперь там висит, уже лет 10-ть ему, но работает. Хотя не моя марка из принципа, как и яблоко надкушенное.
maxsaf:
такое мало кто выдержит.
такое мало кто выдержит.
А кто выдерживает? Samsung 6-ть лет дома провисел, потом скучно стало, на работу в бюро забрал, теперь там висит, уже лет 10-ть ему, но работает. Хотя не моя марка из принципа, как и яблоко надкушенное.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:23
Цитата:
Специальные дисплеи, как для аэропортов - выдерживают статическую картинку лучше.
Цитата:
Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
elektron:
А кто выдерживает?
А кто выдерживает?
Специальные дисплеи, как для аэропортов - выдерживают статическую картинку лучше.
Цитата:
elektron:
как и яблоко надкушенное
как и яблоко надкушенное
Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:30
Цитата:
Ну да яблоко телевизоров не делает. А LG всё же не Samsung
К тому же почему то в германии их не пропихивают. Свой смартфон, года полтора назад взял в ебае из Ирландии, а в Германии он только в этом году появился. И что интересно по той же цене, что я его полтора года назад брал. Вот Samsung да везде на ура идёт, маркетинг или ещё что, но продвижение на маркте разное.
maxsaf:
Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
Да ладно, самсунг и лыжи из одной бочки. Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
Ну да яблоко телевизоров не делает. А LG всё же не Samsung
К тому же почему то в германии их не пропихивают. Свой смартфон, года полтора назад взял в ебае из Ирландии, а в Германии он только в этом году появился. И что интересно по той же цене, что я его полтора года назад брал. Вот Samsung да везде на ура идёт, маркетинг или ещё что, но продвижение на маркте разное.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5915
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 20.11.20 - 23:46
Цитата:
Да чё там другого, та же тайвань-малайзия-китай электроника. Оболочка другая и всё. Что не всегда лучше.
maxsaf:
Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
Яблоки - это вообще другой мир по сравнению с остальными
Да чё там другого, та же тайвань-малайзия-китай электроника. Оболочка другая и всё. Что не всегда лучше.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:02
Цитата:
Старый LG (года 2008-го) 82 см повесил+ приставка китайская - Ютуб смотреть. Ну тут к интернету в нагрузку ещё кабельное идёт - отказаться нельзя. Но ни разу ещё не было чтобы включили и залипли - на меня тоску телевизор нагоняет из-за рекламы и отсутствия выбора. Как-то в командировке под пиво смотрели фильм по ТВ. Я засекал - 13 минут идёт фильм и 7 минут реклама.
[Исправлено: Victor Yang, 21.11.2020 - 01:03]
Гога: Телевизор Xiaomi Mi TV 4S 55" с голосовым управлениемЦитата:
maxsaf: Себе взял Шарп 58 дюймов - доволен, честно 4к тянет, 2.4 и 5ghz умеет
Старый LG (года 2008-го) 82 см повесил+ приставка китайская - Ютуб смотреть. Ну тут к интернету в нагрузку ещё кабельное идёт - отказаться нельзя. Но ни разу ещё не было чтобы включили и залипли - на меня тоску телевизор нагоняет из-за рекламы и отсутствия выбора. Как-то в командировке под пиво смотрели фильм по ТВ. Я засекал - 13 минут идёт фильм и 7 минут реклама.
[Исправлено: Victor Yang, 21.11.2020 - 01:03]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7588
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:42
Цитата:
Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.
Цитата:
Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его,разве что перед сном засыпать хорошо,ну и так дома молотит целый день для фона.
maxsaf:
можно на телик видос с ютуба перекидывать и воспроизводить, тоже удобная фишка
можно на телик видос с ютуба перекидывать и воспроизводить, тоже удобная фишка
Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.
Цитата:
Victor Yang: на меня тоску телевизор нагоняет из-за рекламы и отсутствия выбора.
Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его,разве что перед сном засыпать хорошо,ну и так дома молотит целый день для фона.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:53
Цитата:
фильм и 7 минут реклама_-_ Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.
Victor Yang:
фильм и 7 минут реклама_-_ Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 01:57
Цитата:
тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать. Я и с Ютуба сначала скачиваю, а потом смотрю ---- без рекламы.
Добринцофф:
тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать. Я и с Ютуба сначала скачиваю, а потом смотрю ---- без рекламы.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:12
Цитата:
Я давно уже не скачиваю. Да и смотрю, в основном, набегами - когда работа монотонная. А на полнометражный фильм даже времени жалко. На Ютубе, я заметил, в России раза в три больше рекламы. В Казахстане столько нет.
Гога:
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю
Я давно уже не скачиваю. Да и смотрю, в основном, набегами - когда работа монотонная. А на полнометражный фильм даже времени жалко. На Ютубе, я заметил, в России раза в три больше рекламы. В Казахстане столько нет.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:14
Цитата:
Странно, у меня такого нет. Если смотрю на телефоне - никаких проблем. Если остановил и закрыл ютуб на телефоне - тогда да, предлагает продолжить на телеке.
Добринцофф:
Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.
Удобная тока навязчивая,какое видео на ютубе не откроешь,он всё пытается на телике его показать.
Странно, у меня такого нет. Если смотрю на телефоне - никаких проблем. Если остановил и закрыл ютуб на телефоне - тогда да, предлагает продолжить на телеке.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:15
Цитата:
Это самый лучший вариант. Хотя могут и по башке настучать за скач
Гога:
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.
Вот поэтому я сначала скачиваю , то что нравится , а потом спокойно смотрю---- без всЯкой рекламы.
Это самый лучший вариант. Хотя могут и по башке настучать за скач
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 02:19
Цитата:
У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены
Добринцофф:
Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его
Такая же фигня,лет 5 наверно уже толком и не смотрю его
У меня вообще телевидения нет, все телеки только к интернету подключены
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 192
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 04:13
Цитата:
Как же без CBC то?
maxsaf:
У меня вообще телевидения нет
У меня вообще телевидения нет
Как же без CBC то?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 21.11.20 - 04:39
Цитата:
Этот канал у меня на работе постоянно включен )) Я же в IPTV работаю, целый день каналы щелкаю
dvb:
Как же без CBC то?
Как же без CBC то?
Этот канал у меня на работе постоянно включен )) Я же в IPTV работаю, целый день каналы щелкаю
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