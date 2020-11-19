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≡ Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40369
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:10
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Алмат Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения: "У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться. Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно..."
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4248
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 16:10
#15
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План по штрафу всё таки существует, в административных судах видимо тоже свои планы, можно элементарные вещи не заметить и решение принимаются вопреки здравому смыслу. Проходили, знаем не по наслышке
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1865
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 20.11.20 - 17:05
#16
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коллега на прошлой неделе вернулась из командировки в Мендыкару. Так там ни одна кафешка не работет. Элементарно приезжему перекусить негде. Весь общепит в райцентре закрылся из-за боязни на штраф неадекватный нарваться. Да и вообще весь малый бизнес в районе просто боится работать. Теперь хотят весь малый бизнес также придушить в Кустанае?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
75
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 18:27
#17
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Да показывала одна знакомая как там в этом районе бегают менты по магазинам и что,ловят кто без намордников. МОЛОТЧИКИ,Герои
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 20.11.20 - 22:46
#18
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Мало того, что меры ограничительные - карательные. Так ещё и штрафов значит мало собирают? Значит цель не здоровье нации, а сбор "налогов". Хотя по цифрам 4500 заражённых, 3500 выздоровевших. У нас бы с такими цифрами вообще никаких ограничений уже давно бы не было. а так, что ни день 15000 - 23000 заражённых, и то нет таких карательных мер. :-x

[Исправлено: elektron, 20.11.2020 - 17:53]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8580
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 20.11.20 - 23:18
#19
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Цитата:
elektron:

Количество заражённых зависит от количества сделанных тестов и их качества. Не делай тесты вообще и не будет заражённых. Самая обьективная цифра - умерших на миллион. Не от короны, а всего. Я до сих пор не видел таких цифр. Интересно, с началом пандемии они вообще изменились?

[Исправлено: maxsaf, 20.11.2020 - 23:19]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 20.11.20 - 23:24
#20
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Цитата:
maxsaf:
с началом пандемии они вообще изменились?

Тоже интересно. :-) Я вот так грубо прикинул. У нас последний месяц от 10-ти до более 20-ти тысяч в день заражаются. Примерно 500.000 челов в месяц. Учитывая, что с марта как минимум (по некоторым данным, корона с сентября прошлого года уже в обиходе)должно как минимум миллионов 5-ть уже быть, без учёта цепной реакции. Что то тут не так всё-таки. ;-)
Ведь это только протестированные.... 8-)

[Исправлено: elektron, 20.11.2020 - 19:01]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5915
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 21.11.20 - 00:03
#21
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Цитата:
maxsaf:
Не делай тесты вообще и не будет заражённых

Вот вспомнилось, на вирус Герпеса тестов не делают. Но утверждают, что более 90% и выше являются его носителем. :-o Статистика однако сильная сила. А почему не сразу 100%? :lol:
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