Отправлено: - 23:24

maxsaf:

с началом пандемии они вообще изменились?

[Исправлено: elektron, 20.11.2020 - 19:01]

Цитата:Тоже интересно.Я вот так грубо прикинул. У нас последний месяц от 10-ти до более 20-ти тысяч в день заражаются. Примерно 500.000 челов в месяц. Учитывая, что с марта как минимум (по некоторым данным, корона с сентября прошлого года уже в обиходе)должно как минимум миллионов 5-ть уже быть, без учёта цепной реакции. Что то тут не так всё-таки.Ведь это только протестированные....