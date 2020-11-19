Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная

Отправлено: - 17:05

коллега на прошлой неделе вернулась из командировки в Мендыкару. Так там ни одна кафешка не работет. Элементарно приезжему перекусить негде. Весь общепит в райцентре закрылся из-за боязни на штраф неадекватный нарваться. Да и вообще весь малый бизнес в районе просто боится работать. Теперь хотят весь малый бизнес также придушить в Кустанае?