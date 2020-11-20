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≡ Полкилограмма героина житикаринец хранил у себя дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40369
Полкилограмма героина житикаринец хранил у себя дома
Отправлено: 20.11.20 - 15:55
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Подозреваемый хранил наркотики под полом в тайнике. Обнаружить их удалось с помощью служебно-розыскных собак. Помимо героина, полицейские изъяли весы, а также крупную сумму денег - более одного миллиона тенге.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4248
Re: Полкилограмма героина житикаринец хранил у себя дома
Отправлено: 20.11.20 - 15:55
#1
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Неужели дрон не поднимет полкило товара, потеряли столько денег можно с ума сойти...
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