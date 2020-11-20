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"На границе творится беспредел" - больше 8 млн тенге доначислил ДГД перевозчику из Рудного за безбилетных пассажиров
"На границе творится беспредел" - больше 8 млн тенге доначислил ДГД перевозчику из Рудного за безбилетных пассажиров
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