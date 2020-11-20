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≡ "На границе творится беспредел" - больше 8 млн тенге доначислил ДГД перевозчику из Рудного за безбилетных пассажиров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40369
"На границе творится беспредел" - больше 8 млн тенге доначислил ДГД перевозчику из Рудного за безбилетных пассажиров
Отправлено: 20.11.20 - 15:46
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Перевозчик просит отменить уведомление о доначислении налога на сумму 8 106 495 тенге. ТОО настаивает, что он не получал прибыль от этих пассажиров, а подтверждений нарушений у госоргана нет.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
21
Re: "На границе творится беспредел" - больше 8 млн...
Отправлено: 20.11.20 - 15:46
#1
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Налоговики опять накручивают. Нет прямых конкретных фактов провоза безбилетников- значит нет и доказательств. А косвенные умозаключения тут не катят. Сидя в кабинете пытаются найти нарушения. Вы, налоговики, езжайте на погранпереход и там отслеживайте ситуацию, если у вас имеются сомнения. В суде все сомнения идут в пользу обвиняемого. Короче, тут налоговики в очередной раз в пролете.
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