Re: "На границе творится беспредел" - больше 8 млн...

Отправлено: - 15:46

Налоговики опять накручивают. Нет прямых конкретных фактов провоза безбилетников- значит нет и доказательств. А косвенные умозаключения тут не катят. Сидя в кабинете пытаются найти нарушения. Вы, налоговики, езжайте на погранпереход и там отслеживайте ситуацию, если у вас имеются сомнения. В суде все сомнения идут в пользу обвиняемого. Короче, тут налоговики в очередной раз в пролете.