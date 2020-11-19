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Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40369
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:10
Алмат Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения: "У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться. Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно..."
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7046
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 19.11.20 - 17:10
Цитата:
Да уж, государство потеряло упущенную выгоду 184 миллиона... А я,я, яй...
Ну всё, зверствования начинаются?
наказала на 7,7 млн тенге 84 физических и юридических лица. «Лишь 4% от возможного»,
Да уж, государство потеряло упущенную выгоду 184 миллиона... А я,я, яй...
Ну всё, зверствования начинаются?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1960
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:13
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1865
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:50
План по репрессиям не выполнен!
37-й год возвращается.
[Исправлено: юля елиссева, 19.11.2020 - 17:56]
37-й год возвращается.
[Исправлено: юля елиссева, 19.11.2020 - 17:56]
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 75
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 18:23
Это же надо додуматься,наказать за то что мало наказали,и так все на нервах. Как будто план по сбору денег выполняют
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5794
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 19.11.20 - 19:16
Там в совете по этике вообще не понимают к чему ведут такие заседания?
Народ и так думает что коронавирус придумали ради штрафов а тут ещё такие заседания проводят прям как будто специально
Либо вредители, либо глупцы
Народ и так думает что коронавирус придумали ради штрафов а тут ещё такие заседания проводят прям как будто специально
Либо вредители, либо глупцы
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 19:19
Цитата:
А разве одно другому мешает?
abaika95:
Либо вредители, либо глупцы
Либо вредители, либо глупцы
А разве одно другому мешает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20439
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 20:21
Цитата:
Нет, глупые вредители...
maxsaf:
А разве одно другому мешает?
А разве одно другому мешает?
Нет, глупые вредители...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5908
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 20:36
Нечего сказать, "хороший" совет по этике, сам себя и дискредитировал.
Во всех странах вводятся различные ограничительные меры для защиты здоровья населения,
а у этих для сборов штрафов?
Во всех странах вводятся различные ограничительные меры для защиты здоровья населения,
а у этих для сборов штрафов?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13363
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 22:59
По-хорошему - в первый раз предупредить, а во второй - наказать по полной. Санврач хотел по-человечески к людям отнестись, а ему такое влепили. Хоть и правильно с другой стороны - нарушения должны нести наказания. Но ситуация и правда непростая - можно и второй шанс людям дать.
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 23:15
Цитата:
Как? Домой к каждому ходить? У нас к примеру все новостные каналы круглые сутки крутят выступления представителей здравоохранения и правительства с разьяснениями, обсуждениями, статистикой - с короткими перерывами на остальные новости. У вас главный санврач сидит сутками на местных телеканалах? Если сидит - значит первое предупреждением уже все получили. После этого - никаких поблажек
[Исправлено: maxsaf, 19.11.2020 - 23:16]
Victor Yang:
По-хорошему - в первый раз предупредить
По-хорошему - в первый раз предупредить
Как? Домой к каждому ходить? У нас к примеру все новостные каналы круглые сутки крутят выступления представителей здравоохранения и правительства с разьяснениями, обсуждениями, статистикой - с короткими перерывами на остальные новости. У вас главный санврач сидит сутками на местных телеканалах? Если сидит - значит первое предупреждением уже все получили. После этого - никаких поблажек
[Исправлено: maxsaf, 19.11.2020 - 23:16]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1036
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 09:08
Цитата:
Больше похоже на вредных глупцов
Цитата:
Конечно. Многие уже давно запутались. Например, когда запрещено ходить в маске, а когда разрешено без неё. Ну, а если и после предупреждения не понимает, тогда штрафуйте.
Цитата:
Вваливались же СЭС вместе с полицией в ветклинику, аптеки. Выписывали штрафы. Вот в тех случаях и можно было выписать предупреждение.
drakon:
Нет, глупые вредители
Нет, глупые вредители
Больше похоже на вредных глупцов
Цитата:
Victor Yang:
в первый раз предупредить
в первый раз предупредить
Конечно. Многие уже давно запутались. Например, когда запрещено ходить в маске, а когда разрешено без неё. Ну, а если и после предупреждения не понимает, тогда штрафуйте.
Цитата:
maxsaf:
Домой к каждому ходить?
Домой к каждому ходить?
Вваливались же СЭС вместе с полицией в ветклинику, аптеки. Выписывали штрафы. Вот в тех случаях и можно было выписать предупреждение.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 558
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 09:17
Видимо в бюджете нет денег, ищут способы пополнить их штрафами
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 7
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 11:40
42500 еще не отбиты)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 490
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 20.11.20 - 15:41
классно Х), когда введут налог на налог? =)
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