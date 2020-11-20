Re: Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из...

Отправлено: - 10:14

Смотрю у нас эта тема поставлена на поток. Так запросто на пол миллиарда в одной фуре. Или цифры с потолка? А где они её берут?