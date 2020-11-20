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≡ Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через "Кайрак"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40369
Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из Казахстана через "Кайрак"
Отправлено: 20.11.20 - 10:14
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27 июля через пункт пропуска "Кайрак" уже пытались вывезти золотосодержащую руду под видом кварцита. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, уполномоченными органами ведутся доследственные мероприятия.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
422
Re: Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из...
Отправлено: 20.11.20 - 10:14
#1
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Смотрю у нас эта тема поставлена на поток. Так запросто на пол миллиарда в одной фуре. Или цифры с потолка? А где они её берут?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4248
Re: Золотосодержащую руду на 466 млн тенге пытались вывезти из...
Отправлено: 20.11.20 - 15:36
#2
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Возле лисаковки есть рудник, видимо оттуда. А не судьба у себя выплавить в слитки или проблемно?
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