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Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел спорта в Наурзумском районе освоил бюджет
Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел спорта в Наурзумском районе освоил бюджет
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