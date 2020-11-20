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≡ Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел спорта в Наурзумском районе освоил бюджет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40366
Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел спорта в Наурзумском районе освоил бюджет
Отправлено: 20.11.20 - 11:59
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Летом должны были пройти соревнования конников, на организацию которых из казны направили 210 тыс. тенге. Мероприятие из-за карантина не состоялось, но плату за него организатор получил без предъявления акта выполненных работ, наперед.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8577
Re: Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел...
Отправлено: 20.11.20 - 11:59
#1
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А что если деньги на развитие языков (языка) были освоены по той же схеме? :lol:
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1864
Re: Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел...
Отправлено: 20.11.20 - 12:38
#2
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в противном случае бы наказали за недоосвоение. видимо Жабагин мырза выбрал меньшее из зол..
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Убийца драконов
§ Убийца драконов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.11.15
Сообщений:
148
Re: Мероприятия не было, но деньги за него отдали - как отдел...
Отправлено: 20.11.20 - 13:10
#3
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Этого Жабагина пьяным за езду на авто ловили, он уже получал предупреждение о неполном служебном соответствии, сейчас второе предупреждение. Сколько можно с ним цацкаться? Видимо крыша большая, раз такой непотопляемый.
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