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≡ Костанайцы лидируют после первого тура чемпионата РК по волейболу среди женких команд высшей лиги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40366
Костанайцы лидируют после первого тура чемпионата РК по волейболу среди женких команд высшей лиги
Отправлено: 20.11.20 - 11:44
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Первый тур XXIX чемпионата РК проходил в Уральске с 10 по 17 ноября. Женская сборная Костанайской области сборная четырежды сыграла со счетом 3:0, только раз допустив 3:2 в матче с хозяевами площадки - командой «Уральск».
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l
§ lavprof
(Пользователи)
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
7
Re: Костанайцы лидируют после первого тура чемпионата РК по...
Отправлено: 20.11.20 - 11:44
#1
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девчонки красотки!!! Удачи в будущих матчах!!
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