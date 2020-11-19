Отправлено: - 09:08

drakon:

Нет, глупые вредители

Victor Yang:

в первый раз предупредить

maxsaf:

Домой к каждому ходить?

Цитата:Больше похоже на вредных глупцовЦитата:Конечно. Многие уже давно запутались. Например, когда запрещено ходить в маске, а когда разрешено без неё. Ну, а если и после предупреждения не понимает, тогда штрафуйте.Цитата:Вваливались же СЭС вместе с полицией в ветклинику, аптеки. Выписывали штрафы. Вот в тех случаях и можно было выписать предупреждение.