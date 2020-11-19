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если прохожий проявляет сочувствие к моим требованиям, то он присоединяется к пикету и, соответственно, превращает его в митинг.

Цитата:Навеяло... Петя ушел на митинг, а Митя ушел на петтинг)Солнце уже в зените - надо бы вам заметить.Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.Петя счастливей Мити? Митя счастливей Пети?Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.Хочется расспросить их: кто ж из вас? Эй, ответьте!Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.День в полноте развитья - вечер готов он встретить.Петя ушёл на митинг. Митя ушёл на петтинг.Петю в газете зрите. Митю там не заметить.Петя ходил на митинг. Митя ходил на петтинг.Вы, вероятно, спите, Зная о сём аспекте:Петя сходил на митинг. Митя сходил на петтинг.Может такое выйти? Думы туман развейте:Митя уйдёт на митинг, Петя уйдёт на петтинг?Мне не достанет прыти. Не надлежит посметь мне:С Петей пойти на митинг. С Митей уйти на петтинг.Массу больших открытий, песен - не перепеть их -Пете приносит митинг, Мите приносит петтинг.Стоит во двор мне выйти, нате вам - обух с плетью!Петя - опять на митинг! Митя - опять на петтинг!