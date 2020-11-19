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Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Как журналист «НГ» на пикет ходил...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40366
Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 00:56
Поможет ли акция у стен облакимата получить данные о коронавирусной пневмонии? 17 сентября, в 15.00, я вышел на одиночный пикет. Требования были предельно краткие: ежедневно предоставлять «Нашей Газете» данные о заболевших пневмонией с признаками коронавирусной инфекции. Бороться за правду таким способом меня вынудило тотальное и многомесячное молчание госорганов. Все запросы издания в управление здравоохранения и акиму области, а также жалоба министру здравоохранения РК не дали нужного результата. Всего нам удалось добиться хоть каких-то ответов трижды. За почти три месяца переписки! Однако и эти цифры вызвали немало вопросов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2881
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 00:56
17 сентября, в 15.00, я вышел на одиночный пикет _-_-_-_На пикет я вышел во вторник, 17 ноября, ровно в 15.00-_-_-_-Тезка , так когда же все же вышел???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.07.20
- Сообщений:
- 106
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 03:33
Молодец,Георгий! Уважаю за гражданскую позицию и смелость в нашем...!
Неожиданно, практически всегда журналисты в СМИ только освещают события, скажем более нейтральны, а здесь отстаивает свое право и принципиален.
Неожиданно, практически всегда журналисты в СМИ только освещают события, скажем более нейтральны, а здесь отстаивает свое право и принципиален.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 207
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 04:47
Не Джулиан Ассанж в свои лучшие годы, но и время еще есть.
P.S. Токаевым четко прикрылся, вовремя он выступил :)
P.S. Токаевым четко прикрылся, вовремя он выступил :)
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 09:43
Ну что эти вот?) Пикеты,плакатики какой-то прошлый век
Сейчас надо видосиком, кроиться миру в черепе
Записываете видос желательно долгий, где на камеру изливаете все свои претензии и выставляете в соц сетях, народ сразу накинется как на кость! А там чтобы не было социального взрыва, чиновники вам все принесут и дадут)
На край если не поможет можно объявить всей редакции голодовку и не выход на работу! Вот тогда акимат занервинчает)
Сейчас надо видосиком, кроиться миру в черепе
Записываете видос желательно долгий, где на камеру изливаете все свои претензии и выставляете в соц сетях, народ сразу накинется как на кость! А там чтобы не было социального взрыва, чиновники вам все принесут и дадут)
На край если не поможет можно объявить всей редакции голодовку и не выход на работу! Вот тогда акимат занервинчает)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7046
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 19.11.20 - 09:58
Цитата:
Навеяло... Петя ушел на митинг, а Митя ушел на петтинг)
Солнце уже в зените - надо бы вам заметить.
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
Петя счастливей Мити? Митя счастливей Пети?
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
Хочется расспросить их: кто ж из вас? Эй, ответьте!
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
День в полноте развитья - вечер готов он встретить.
Петя ушёл на митинг. Митя ушёл на петтинг.
Петю в газете зрите. Митю там не заметить.
Петя ходил на митинг. Митя ходил на петтинг.
Вы, вероятно, спите, Зная о сём аспекте:
Петя сходил на митинг. Митя сходил на петтинг.
Может такое выйти? Думы туман развейте:
Митя уйдёт на митинг, Петя уйдёт на петтинг?
Мне не достанет прыти. Не надлежит посметь мне:
С Петей пойти на митинг. С Митей уйти на петтинг.
Массу больших открытий, песен - не перепеть их -
Пете приносит митинг, Мите приносит петтинг.
Стоит во двор мне выйти, нате вам - обух с плетью!
Петя - опять на митинг! Митя - опять на петтинг!
если прохожий проявляет сочувствие к моим требованиям, то он присоединяется к пикету и, соответственно, превращает его в митинг.
Навеяло... Петя ушел на митинг, а Митя ушел на петтинг)
Солнце уже в зените - надо бы вам заметить.
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
Петя счастливей Мити? Митя счастливей Пети?
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
Хочется расспросить их: кто ж из вас? Эй, ответьте!
Петя идёт на митинг. Митя идёт на петтинг.
День в полноте развитья - вечер готов он встретить.
Петя ушёл на митинг. Митя ушёл на петтинг.
Петю в газете зрите. Митю там не заметить.
Петя ходил на митинг. Митя ходил на петтинг.
Вы, вероятно, спите, Зная о сём аспекте:
Петя сходил на митинг. Митя сходил на петтинг.
Может такое выйти? Думы туман развейте:
Митя уйдёт на митинг, Петя уйдёт на петтинг?
Мне не достанет прыти. Не надлежит посметь мне:
С Петей пойти на митинг. С Митей уйти на петтинг.
Массу больших открытий, песен - не перепеть их -
Пете приносит митинг, Мите приносит петтинг.
Стоит во двор мне выйти, нате вам - обух с плетью!
Петя - опять на митинг! Митя - опять на петтинг!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 558
Re: Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 20.11.20 - 09:38
Как же они боятся митингов
Как журналист «НГ» на пикет ходил...
Отправлено: 20.11.20 - 10:49
Цитата-/Как же они боятся митингов/
Так боятся что разрешают их, что в Алмате, что у нас уже ЦЕЛЫЙ пикет!)
Так боятся что разрешают их, что в Алмате, что у нас уже ЦЕЛЫЙ пикет!)
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