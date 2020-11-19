Отправлено: - 23:15

Victor Yang:

По-хорошему - в первый раз предупредить

[Исправлено: maxsaf, 19.11.2020 - 23:16]

Цитата:Как? Домой к каждому ходить? У нас к примеру все новостные каналы круглые сутки крутят выступления представителей здравоохранения и правительства с разьяснениями, обсуждениями, статистикой - с короткими перерывами на остальные новости. У вас главный санврач сидит сутками на местных телеканалах? Если сидит - значит первое предупреждением уже все получили. После этого - никаких поблажек