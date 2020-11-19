Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная

Отправлено: - 22:59

По-хорошему - в первый раз предупредить, а во второй - наказать по полной. Санврач хотел по-человечески к людям отнестись, а ему такое влепили. Хоть и правильно с другой стороны - нарушения должны нести наказания. Но ситуация и правда непростая - можно и второй шанс людям дать.