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≡ Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40362
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:10
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Алмат Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения: "У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться. Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно..."
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7046
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 19.11.20 - 17:10
#1
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Цитата:
наказала на 7,7 млн тенге 84 физических и юридических лица. «Лишь 4% от возможного»,

Да уж, государство потеряло упущенную выгоду 184 миллиона... А я,я, яй...
Ну всё, зверствования начинаются?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1959
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:13
#2
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1863
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 17:50
#3
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План по репрессиям не выполнен!
37-й год возвращается.

[Исправлено: юля елиссева, 19.11.2020 - 17:56]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
73
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 18:23
#4
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Это же надо додуматься,наказать за то что мало наказали,и так все на нервах. Как будто план по сбору денег выполняют
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5793
Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...
Отправлено: 19.11.20 - 19:16
#5
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Там в совете по этике вообще не понимают к чему ведут такие заседания?


Народ и так думает что коронавирус придумали ради штрафов а тут ещё такие заседания проводят прям как будто специально


Либо вредители, либо глупцы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8574
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 19:19
#6
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Цитата:
abaika95:
Либо вредители, либо глупцы

А разве одно другому мешает? :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20439
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 20:21
#7
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Цитата:
maxsaf:
А разве одно другому мешает? :lol:

Нет, глупые вредители... :lol: :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5908
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 20:36
#8
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Нечего сказать, "хороший" совет по этике, сам себя и дискредитировал.
Во всех странах вводятся различные ограничительные меры для защиты здоровья населения,
а у этих для сборов штрафов? :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13362
Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике рассмотрел дело главного санврача Костаная
Отправлено: 19.11.20 - 22:59
#9
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По-хорошему - в первый раз предупредить, а во второй - наказать по полной. Санврач хотел по-человечески к людям отнестись, а ему такое влепили. Хоть и правильно с другой стороны - нарушения должны нести наказания. Но ситуация и правда непростая - можно и второй шанс людям дать.
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