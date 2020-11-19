Re: Наказать за то, что мало наказывает - Совет по этике...

Отправлено: - 19:16

Там в совете по этике вообще не понимают к чему ведут такие заседания?





Народ и так думает что коронавирус придумали ради штрафов а тут ещё такие заседания проводят прям как будто специально





Либо вредители, либо глупцы