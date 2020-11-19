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Алмат Байкенов с нареканиями в свой адрес согласился, но дал пояснения: "У нас большой вал дел, с каждым надо разобраться. Мы старались действовать, чтобы не напрягать ситуацию в обществе... И так бизнесу трудно..."