Отправлено: - 17:05

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕЛОЧИЕсли вам нужно покрасить какую-нибудь мелкую деталь и попытаться не изляпаться самому, то возьмите обыкновенный картонный ящик, поставьте его на бок и внутри подвесьте на проволочке эту деталь. Теперь ее можно спокойно покрасить из распылителя, причем краска не будет везде разлетаться, и разворачивать ее этой проволочкой с любой стороны.Два совета по поводу размещения инструментов и мелких деталей на вашем рабочем месте. Отвертки, напильники, да и все, что с ручками, можно разместить на стенке, прикрепив туда саморезами клипсы от труб ПВХ. Очень удобно.А вот мелкие детали, типа саморезов, шурупов, заклепок, гаек и т.п., можно разместить в маленьких банках с закручивающимися крышками от меда,томата и др. Сами крышки прикрепляются двумя саморезами снизу к верхней полке. Вам потом остается только вкрутить банку с содержимым в крышку. И не мешают под рукой.Если у вас, после работы с герметиком, он остался и засох в носике тубы, то разрежьте носик вдоль и удалите засохший герметик. После этого верните носик в исходное положение и обмотайте его синей изолентой. И можете снова продолжать работать с остатками герметика.Удачи!