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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 13.11.20 - 15:42
МИНИ-НАСОС В КВАРТИРЕ
Иногда возникает необходимость из труднодоступного места выкачать небольшое количество жидкости. Допустим, воду из фары автомобиля или остатки из стиральной машинки, масло и т.п. Обычно это делается насосом или помпой, но это если жидкости много. В нашей ситуации маленьких насосов в квартире найти можно очень много. Взять хотя-бы дозатор от флакона с бытовой химией.
Снимите сам дозатор, промойте его от остатков химии. Уберите всасывающую нижнюю трубочку, она короткая и жесткая, нам не подходит. Найдите взамен ее другую трубочку, пластиковую (ПВХ 4х6) или резиновую, подходящего диаметра, разрежьте ее на два неравных куска. Носик дозатора обточите до диаметра трубки.
Оденьте на носик дозатора короткий конец трубки, а длинный оденьте снизу на дозатор.
Ну а дальше просто - нижнюю трубочку вставьте в жидкость, верхнюю - в пластиковую бутылку (от того же дозатора) и качайте. Производительность, конечно, не как у фонтана, но, в принципе, неплохо.Теперь у вас всегда будет дома мини-насос для таких мелких случаев.
Кстати, в качестве насоса можно использовать и бытовые распылители всяких моющих средств.
Хотя качать там придется много, все-таки объем там небольшой. Удачи!
Иногда возникает необходимость из труднодоступного места выкачать небольшое количество жидкости. Допустим, воду из фары автомобиля или остатки из стиральной машинки, масло и т.п. Обычно это делается насосом или помпой, но это если жидкости много. В нашей ситуации маленьких насосов в квартире найти можно очень много. Взять хотя-бы дозатор от флакона с бытовой химией.
Снимите сам дозатор, промойте его от остатков химии. Уберите всасывающую нижнюю трубочку, она короткая и жесткая, нам не подходит. Найдите взамен ее другую трубочку, пластиковую (ПВХ 4х6) или резиновую, подходящего диаметра, разрежьте ее на два неравных куска. Носик дозатора обточите до диаметра трубки.
Оденьте на носик дозатора короткий конец трубки, а длинный оденьте снизу на дозатор.
Ну а дальше просто - нижнюю трубочку вставьте в жидкость, верхнюю - в пластиковую бутылку (от того же дозатора) и качайте. Производительность, конечно, не как у фонтана, но, в принципе, неплохо.Теперь у вас всегда будет дома мини-насос для таких мелких случаев.
Кстати, в качестве насоса можно использовать и бытовые распылители всяких моющих средств.
Хотя качать там придется много, все-таки объем там небольшой. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 14.11.20 - 18:01
ЗАГИБАТЕЛЬ ГВОЗДЕЙ
Когда работаешь с молотком и гвоздями, то иногда нужно так загнуть гвозди сзади, чтобы их нельзя было выдернуть. В этом случае обычно загибают кончик гвоздя и затем, загибая сам гвоздь, утапливают кончик в дереве. Чтобы не использовать в работе лишние инструменты типа пассатиж для загиба предлагается небольшое улучшение самого молотка. Наметьте место на самом молотке и просверлите в нем отверстие глубиной 1,5-2 см (в принципе можно и насквозь).
У вас получится вот такое отверстие, главное, чтобы по диаметру в него вошел гвоздь.
Теперь смотрим, что нужно делать дальше. Острый конец забитого гвоздя вводим в отверстие, наклоном загибаем его и ударом молотка загибаем сам гвоздь. Его острый конец будет утоплен и не позволит гвоздю вытащить его со стороны шляпки.
Все это сократит ваше время при работе и не нужно таскать с собой лишние инструменты. Удачи!
Когда работаешь с молотком и гвоздями, то иногда нужно так загнуть гвозди сзади, чтобы их нельзя было выдернуть. В этом случае обычно загибают кончик гвоздя и затем, загибая сам гвоздь, утапливают кончик в дереве. Чтобы не использовать в работе лишние инструменты типа пассатиж для загиба предлагается небольшое улучшение самого молотка. Наметьте место на самом молотке и просверлите в нем отверстие глубиной 1,5-2 см (в принципе можно и насквозь).
У вас получится вот такое отверстие, главное, чтобы по диаметру в него вошел гвоздь.
Теперь смотрим, что нужно делать дальше. Острый конец забитого гвоздя вводим в отверстие, наклоном загибаем его и ударом молотка загибаем сам гвоздь. Его острый конец будет утоплен и не позволит гвоздю вытащить его со стороны шляпки.
Все это сократит ваше время при работе и не нужно таскать с собой лишние инструменты. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 16.11.20 - 12:57
Советы на каждый день
Отправлено: 17.11.20 - 17:35
Советы на каждый день
Отправлено: 19.11.20 - 17:05
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МЕЛОЧИ
Если вам нужно покрасить какую-нибудь мелкую деталь и попытаться не изляпаться самому, то возьмите обыкновенный картонный ящик, поставьте его на бок и внутри подвесьте на проволочке эту деталь. Теперь ее можно спокойно покрасить из распылителя, причем краска не будет везде разлетаться, и разворачивать ее этой проволочкой с любой стороны.
Два совета по поводу размещения инструментов и мелких деталей на вашем рабочем месте. Отвертки, напильники, да и все, что с ручками, можно разместить на стенке, прикрепив туда саморезами клипсы от труб ПВХ. Очень удобно.
А вот мелкие детали, типа саморезов, шурупов, заклепок, гаек и т.п., можно разместить в маленьких банках с закручивающимися крышками от меда,томата и др. Сами крышки прикрепляются двумя саморезами снизу к верхней полке. Вам потом остается только вкрутить банку с содержимым в крышку. И не мешают под рукой.
Если у вас, после работы с герметиком, он остался и засох в носике тубы, то разрежьте носик вдоль и удалите засохший герметик. После этого верните носик в исходное положение и обмотайте его синей изолентой. И можете снова продолжать работать с остатками герметика.
Удачи!
Если вам нужно покрасить какую-нибудь мелкую деталь и попытаться не изляпаться самому, то возьмите обыкновенный картонный ящик, поставьте его на бок и внутри подвесьте на проволочке эту деталь. Теперь ее можно спокойно покрасить из распылителя, причем краска не будет везде разлетаться, и разворачивать ее этой проволочкой с любой стороны.
Два совета по поводу размещения инструментов и мелких деталей на вашем рабочем месте. Отвертки, напильники, да и все, что с ручками, можно разместить на стенке, прикрепив туда саморезами клипсы от труб ПВХ. Очень удобно.
А вот мелкие детали, типа саморезов, шурупов, заклепок, гаек и т.п., можно разместить в маленьких банках с закручивающимися крышками от меда,томата и др. Сами крышки прикрепляются двумя саморезами снизу к верхней полке. Вам потом остается только вкрутить банку с содержимым в крышку. И не мешают под рукой.
Если у вас, после работы с герметиком, он остался и засох в носике тубы, то разрежьте носик вдоль и удалите засохший герметик. После этого верните носик в исходное положение и обмотайте его синей изолентой. И можете снова продолжать работать с остатками герметика.
Удачи!
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