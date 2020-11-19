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≡ Подсолнечного масла - долить. Стабфонд пополняет запасы некоторых продуктов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40361
Подсолнечного масла - долить. Стабфонд пополняет запасы некоторых продуктов
Отправлено: 19.11.20 - 14:09
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В апреле для фонда у местного производителя уже было приобретено 104 тонн подсолнечного масла по 380 тенге за литр на сумму 43,3 млн тенге. Решено пополнить запасы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1862
Re: Подсолнечного масла - долить. Стабфонд пополняет запасы...
Отправлено: 19.11.20 - 14:09
#1
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и где можно прикупить сего маслица по цене вышеуказанной?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13361
Подсолнечного масла - долить. Стабфонд пополняет запасы некоторых продуктов
Отправлено: 19.11.20 - 14:54
#2
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Цитата:
юля елиссева:
где можно прикупить сего маслица по цене вышеуказанной?

Ранее на Алау указывался магазин Раузет.
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