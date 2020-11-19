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≡ Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40361
Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае
Отправлено: 19.11.20 - 12:40
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Женщина, приходившая убирать в доме пенсионерки, украла у нее $7 200 и 2 800 евро. Подробности происшествия рассказали сегодня, 19 ноября, в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
72
Re: Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае
Отправлено: 19.11.20 - 12:40
#1
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Круто,но очень глупо
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5792
Re: Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае
Отправлено: 19.11.20 - 12:56
#2
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Цитата-/пенсионерки, украла у нее $7 200 и 2 800 евро/


У пенсионерки......

А ты дальше сиди и ной что наши пенсионеры голодают а они просто на новую ладу копят)))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20437
Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае
Отправлено: 19.11.20 - 13:13
#3
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Ясен, пень. На КОстанайское автО,
накопить не смогут... :lol:

[Исправлено: drakon, 19.11.2020 - 13:14]
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