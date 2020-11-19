Re: Домработница обокрала пожилую женщину в Костанае

Отправлено: - 12:56

Цитата-/пенсионерки, украла у нее $7 200 и 2 800 евро/





У пенсионерки......



А ты дальше сиди и ной что наши пенсионеры голодают а они просто на новую ладу копят)))