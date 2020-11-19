Отправлено: - 10:07

abaika95:

Немцы зато не терпят, сразу на митинг против карантина выходят и полицейские немецкие тоже не терпят,

В Украине тоже пандемия и меры какие-то принимают, но максимум в чём чуствуются ограничения на западе и юге- маска в магазине и ограниченное число людей в автобусе. В остальном- всё свободно.Цитата:там усердно стараются конституцию за пояс заткнуть. В отличие от вас, там люди не терпят этого и отстаивают свои права. Сидите дальше, пока не повешают кроме намордника ошейник и клеймо.