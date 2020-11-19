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Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40357
Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:32
К ограничению по времени работы городских автобусов, что само по себе дурь несусветная, добавился запрет на ночное такси. Не буду буквы тратить на возмущение, соцсети и без меня кипели и пенились по этому поводу неделю. Лучше напишу о другой реакции.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 71
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:32
Это всё происходит так,потому что весь этот бред принимает кучка тупых специалистов,которые нехрена не понимают в этом,а только страхуют свою задницу и мы получаем на выходе геноцид собственного народа
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7586
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:33
Добавьте ко всему этому бесконечные проверки в магазинах,СЭС и полиция с видеокамерами по 2-3 раза на день заходят.
Маски и перчатки это уже само собой как одели весной так и ходим,разметка на полу,хорошо сделали,теперь оказывается неправильно сделали,нужно спец разметку заказывать у рекламщиков на которой будет написанно "соблюдай дистанцию".
Бактерицидные лампы причём не простые по 5000,а специальные по 70000-80000,коврик на пол об который все спотыкаются и пинают по всему магазину,как он вас спасёт,чем поможет?
Заводской коврик стоимостью 5000 рассыпается через неделю использования,самодельный такой же конструкции нельзя.
И чуть что в ответ только слышишь штраф,штраф,штраф.
Маски и перчатки это уже само собой как одели весной так и ходим,разметка на полу,хорошо сделали,теперь оказывается неправильно сделали,нужно спец разметку заказывать у рекламщиков на которой будет написанно "соблюдай дистанцию".
Бактерицидные лампы причём не простые по 5000,а специальные по 70000-80000,коврик на пол об который все спотыкаются и пинают по всему магазину,как он вас спасёт,чем поможет?
Заводской коврик стоимостью 5000 рассыпается через неделю использования,самодельный такой же конструкции нельзя.
И чуть что в ответ только слышишь штраф,штраф,штраф.
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:36
Цитата-/Спорю, что я не одна такая!/
Не одна но вас таких мало,90% людей ночью спят и на такси не ездят по делам)
Цитата-/мы получаем на выходе геноцид собственного народа/
В Гаагу позвони,там любят о геноцидах общаться
Цитата-/И чуть что в ответ только слышишь штраф,штраф,штраф./
А по другому люди как мы видим, не понимают
Не одна но вас таких мало,90% людей ночью спят и на такси не ездят по делам)
Цитата-/мы получаем на выходе геноцид собственного народа/
В Гаагу позвони,там любят о геноцидах общаться
Цитата-/И чуть что в ответ только слышишь штраф,штраф,штраф./
А по другому люди как мы видим, не понимают
7
(Пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 3
Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:55
Эти бессмысленые ограничения добавляют чтобы если у президента будут вопросы почему растет число заболевших они могли бы сказать А у нас меры приняты мы все ограничили больше не можем
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 09:59
Цитата-/Думала, народ взбунтуется, но все стерпели./
Немцы зато не терпят, сразу на митинг против карантина выходят и полицейские немецкие тоже не терпят, сразу дубинки и газ используют против народа! Цивилизация че сказать)
Немцы зато не терпят, сразу на митинг против карантина выходят и полицейские немецкие тоже не терпят, сразу дубинки и газ используют против народа! Цивилизация че сказать)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 489
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 10:07
В Украине тоже пандемия и меры какие-то принимают, но максимум в чём чуствуются ограничения на западе и юге- маска в магазине и ограниченное число людей в автобусе. В остальном- всё свободно.
Цитата:
там усердно стараются конституцию за пояс заткнуть. В отличие от вас, там люди не терпят этого и отстаивают свои права. Сидите дальше, пока не повешают кроме намордника ошейник и клеймо.
Цитата:
abaika95:
Немцы зато не терпят, сразу на митинг против карантина выходят и полицейские немецкие тоже не терпят,
Немцы зато не терпят, сразу на митинг против карантина выходят и полицейские немецкие тоже не терпят,
там усердно стараются конституцию за пояс заткнуть. В отличие от вас, там люди не терпят этого и отстаивают свои права. Сидите дальше, пока не повешают кроме намордника ошейник и клеймо.
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 110
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 10:50
Запрет на выход ночью из дома. А статистика есть, сколько вообще ночью до пандемии гуляло?Не ушто больше, чем днём?Эти запреты уничтожают мелкий бизнес, ведут к монополии крупного бизнеса и в последствии росту цен.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7045
Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 11:02
Цитата:
О чем вы...Тут разобраться с ежедневным количеством заболевших не могут... А вы задачу со звездочкой задаете.
Нет у них никакой статистики и по блок-постам.... сколько было выявлено на каждом санитарно-запретительном посту в первую волну? Оправдывает ли цель средства, которые на них потрачены?
Хотя цель запугать народ, создать им геморрой, накладывать штрафы по двойным стандартам, создавать километр постановлений, в которых путаются сами - это и есть мероприятия по недопущению?
ZXC:
А статистика есть, сколько вообще ночью до пандемии гуляло?
А статистика есть, сколько вообще ночью до пандемии гуляло?
О чем вы...Тут разобраться с ежедневным количеством заболевших не могут... А вы задачу со звездочкой задаете.
Нет у них никакой статистики и по блок-постам.... сколько было выявлено на каждом санитарно-запретительном посту в первую волну? Оправдывает ли цель средства, которые на них потрачены?
Хотя цель запугать народ, создать им геморрой, накладывать штрафы по двойным стандартам, создавать километр постановлений, в которых путаются сами - это и есть мероприятия по недопущению?
Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 11:04
Цитата-/В Украине тоже пандемия и меры какие-то принимают,/
Странно а я видел видео что на Украине опять майдан какой-то,предпрениматели вышли против карантинных мер,или ты это не замечаешь?)
Цитата-/там усердно стараются конституцию за пояс заткнуть. В отличие от вас, там люди не терпят этого и отстаивают свои права/
Если ты не заметил там и полиция не терпит и усердно квасит носы майданутым)
Странно а я видел видео что на Украине опять майдан какой-то,предпрениматели вышли против карантинных мер,или ты это не замечаешь?)
Цитата-/там усердно стараются конституцию за пояс заткнуть. В отличие от вас, там люди не терпят этого и отстаивают свои права/
Если ты не заметил там и полиция не терпит и усердно квасит носы майданутым)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1957
Re: Галина КАТКОВА: Бессмысленно и беспощадно
Отправлено: 19.11.20 - 11:20
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