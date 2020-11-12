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Добринцофф:

Бедная молодёжь,вы с этими смртфонами и блохерами ,скоро совсем отупеете,ничего своего в голове нет.

Цитата:Тем не менее эта молодежь в часовых поясах разбирается и пытается вас вразумить,что нужно вернуть область в свой часовой пояc,ей не безразлично, что нашу область одну из всей республики оставили в летнем времени, а вы зациклились на складской и своих разгрузках вместо того,чтобы почитать внимательно материалы,которые они вам представляют, хотя ведь недалеко от них ушли по возрасту.....