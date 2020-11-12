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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Н
(Пользователи)
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- 16.11.12
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- 45
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 15.11.20 - 02:24
Цитата:
Тем не менее эта молодежь в часовых поясах разбирается и пытается вас вразумить,что нужно вернуть область в свой часовой пояc,ей не безразлично, что нашу область одну из всей республики оставили в летнем времени, а вы зациклились на складской и своих разгрузках вместо того,чтобы почитать внимательно материалы,которые они вам представляют, хотя ведь недалеко от них ушли по возрасту.....
Добринцофф:
Бедная молодёжь,вы с этими смртфонами и блохерами ,скоро совсем отупеете,ничего своего в голове нет.
Бедная молодёжь,вы с этими смртфонами и блохерами ,скоро совсем отупеете,ничего своего в голове нет.
Тем не менее эта молодежь в часовых поясах разбирается и пытается вас вразумить,что нужно вернуть область в свой часовой пояc,ей не безразлично, что нашу область одну из всей республики оставили в летнем времени, а вы зациклились на складской и своих разгрузках вместо того,чтобы почитать внимательно материалы,которые они вам представляют, хотя ведь недалеко от них ушли по возрасту.....
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 18.11.20 - 17:53
Цитата-/Ты если до абсурда доводишь - доводи до конца! Предлагай разделить по 15 минутам (/
В чем абсурд в географии?) Тебя сейчас ведлер побьет за это) я предлагаю на 2 часа перевести как у нас биологически и географически правильно
Цитата-/Час - это та золотая середина, на которые согласны жители и может согласиться акимат./
Да мало ли на что жители согласны и тем более акимат!?! Тут голосований быть не должно вроде так все активисты перевода говорят
Ведь разговор идёт за правильное время!!
Если жителям предложить на Гринвич перейти и они согласятся и что?
С учебниками по географии не спорят!
Цитата-/переводить время дважды в год, но это уже должны рассматривать республиканские власти./
Так пусть и рассматривают,почему тут за 1 никчёмный час речь ведут?
Цитата-/Мне часовой пояс Челябинска более комфортен./
А мне комфортен пояс который сейчас,и что? Тут нельзя голосовать комфортно не комфортно, если возвращаем правильное время то надо за 2 часа говорить ! И это не абсурд это то что прямо заявляют активисты)
В чем абсурд в географии?) Тебя сейчас ведлер побьет за это) я предлагаю на 2 часа перевести как у нас биологически и географически правильно
Цитата-/Час - это та золотая середина, на которые согласны жители и может согласиться акимат./
Да мало ли на что жители согласны и тем более акимат!?! Тут голосований быть не должно вроде так все активисты перевода говорят
Ведь разговор идёт за правильное время!!
Если жителям предложить на Гринвич перейти и они согласятся и что?
С учебниками по географии не спорят!
Цитата-/переводить время дважды в год, но это уже должны рассматривать республиканские власти./
Так пусть и рассматривают,почему тут за 1 никчёмный час речь ведут?
Цитата-/Мне часовой пояс Челябинска более комфортен./
А мне комфортен пояс который сейчас,и что? Тут нельзя голосовать комфортно не комфортно, если возвращаем правильное время то надо за 2 часа говорить ! И это не абсурд это то что прямо заявляют активисты)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7586
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 18.11.20 - 18:02
Цитата:
Они понимают ,что если зимой начнёт темень в 4 часа вечера,то от ведлер и Ко даже их сторонники разбегутся,вот и торгуются за этот несчастный час, который никакой погоды не делает.
abaika95:
если возвращаем правильное время то надо за 2 часа говорить
если возвращаем правильное время то надо за 2 часа говорить
Они понимают ,что если зимой начнёт темень в 4 часа вечера,то от ведлер и Ко даже их сторонники разбегутся,вот и торгуются за этот несчастный час, который никакой погоды не делает.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 18.11.20 - 18:15
Цитата-/Они понимают ,что если зимой начнёт темень в 4 часа вечера,то от ведлер и Ко даже их сторонники разбегутся,вот и торгуются за этот несчастный час/
Они понимают что они дурят население,по сути они шарлатаны выезжают на том что никто не хочет разбираться а просто все хотят с утра чтобы было светло, всё точка!
Но если согласится на их никому не нужный час то дети так и так будут вставать в темноте в 7 утра,светлеть будет только к 8
И да ненадо было им начинать апеллировать к институтам,учебникам,географии и к знаниям,они сами себя загнали в тупик аргументажа, потомучто переводить у нас надо почти на 2 часа время округляя! и их 1 час не несет никакой научной цены,просто вот кучке захотелось на час перевести время и все тут.....
Они понимают что они дурят население,по сути они шарлатаны выезжают на том что никто не хочет разбираться а просто все хотят с утра чтобы было светло, всё точка!
Но если согласится на их никому не нужный час то дети так и так будут вставать в темноте в 7 утра,светлеть будет только к 8
И да ненадо было им начинать апеллировать к институтам,учебникам,географии и к знаниям,они сами себя загнали в тупик аргументажа, потомучто переводить у нас надо почти на 2 часа время округляя! и их 1 час не несет никакой научной цены,просто вот кучке захотелось на час перевести время и все тут.....
(Полноправные пользователи)
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- 21.03.17
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- 2726
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 18.11.20 - 20:23
Да, была бы эта инициативная группа за переименования или какую другую декоммунизацию, уже бы даже деньги выделили, а в данном вопросе и распиливать наверное нечего
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 18.11.20 - 22:49
Цитата:
Можно социологическое исследование провести, заграницу смотаться, узнать, как там вопрос решается, организовать санаторное лечение тем, кому время не подходит ни то, ни другое. Абайке ни то, ни другое не подходит - он за перевод сразу на два часа
Медный:
а в данном вопросе и распиливать наверное нечег
а в данном вопросе и распиливать наверное нечег
Можно социологическое исследование провести, заграницу смотаться, узнать, как там вопрос решается, организовать санаторное лечение тем, кому время не подходит ни то, ни другое. Абайке ни то, ни другое не подходит - он за перевод сразу на два часа
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5907
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 18.11.20 - 22:59
Цитата:
Правильно, сразу на 2 часа вперёд перевести, И Добринцофф будет по "нормальному" времени просыпаться, не в 10-ть а в 8-мь утра по "новому" и разгружаться не в потёмках, а при заходе солнца ещё успеет. Вот же железные аргументы.
[Исправлено: elektron, 18.11.2020 - 18:07]
maxsaf:
Абайке ни то, ни другое не подходит - он за перевод сразу на два часа
Абайке ни то, ни другое не подходит - он за перевод сразу на два часа
Правильно, сразу на 2 часа вперёд перевести, И Добринцофф будет по "нормальному" времени просыпаться, не в 10-ть а в 8-мь утра по "новому" и разгружаться не в потёмках, а при заходе солнца ещё успеет. Вот же железные аргументы.
[Исправлено: elektron, 18.11.2020 - 18:07]
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 43
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 18.11.20 - 23:41
Боже, какие дебаты! В чём вопрос? Если географически мы находимся в +5, тогда какого мы всё ещё в +6. Где петиция? Где расписываться?
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 19.11.20 - 05:11
Цитата:
Не волнуйтесь, за вас уже расписались
ladas:
Где петиция? Где расписываться?
Где петиция? Где расписываться?
Не волнуйтесь, за вас уже расписались
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 19.11.20 - 09:38
Цитата-/Можно социологическое исследование провести, заграницу смотаться, узнать, как там вопрос решается,/
Я выше приводил больший текст где наши активисты сетуют на то что в ваших канадских штатах тоже неправильное время,так что сильно тут не трынди,скоро и до вас хреноцид доберется ))
Я выше приводил больший текст где наши активисты сетуют на то что в ваших канадских штатах тоже неправильное время,так что сильно тут не трынди,скоро и до вас хреноцид доберется ))
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 19.11.20 - 09:58
Цитата:
Уже добрался - перевели не так давно. Два раза в год добираются - два раза в год переводят.
abaika95:
и до вас хреноцид доберется ))
и до вас хреноцид доберется ))
Уже добрался - перевели не так давно. Два раза в год добираются - два раза в год переводят.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 19.11.20 - 10:07
Цитата-/Уже добрался - перевели не так давно/
Мало! Значить надо больше!
Мы призываем Европейский союз, его национальные органы власти, а также федеральные, государственные и провинциальные правительства Соединенных Штатов и Канады признать имеющиеся научные данные, представленные ведущими мировыми исследователями в области хронобиологии и экологических наук, и согласиться восстановить географически соответствующие часовые пояса своих штатов до марта 2021 года
Не переведёте до марта мы вам Ведлер пошлем! А если и это не поможет и Нурхожаева!)
Мало! Значить надо больше!
Мы призываем Европейский союз, его национальные органы власти, а также федеральные, государственные и провинциальные правительства Соединенных Штатов и Канады признать имеющиеся научные данные, представленные ведущими мировыми исследователями в области хронобиологии и экологических наук, и согласиться восстановить географически соответствующие часовые пояса своих штатов до марта 2021 года
Не переведёте до марта мы вам Ведлер пошлем! А если и это не поможет и Нурхожаева!)
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 19.11.20 - 10:11
Цитата:
Уже бы давно ей по своим каналам гринкарту американскую или permanent resident карту канадскую помогли сделать - и забыли бы о проблеме перевода стрелок)))
abaika95:
мы вам Ведлер пошлем!
мы вам Ведлер пошлем!
Уже бы давно ей по своим каналам гринкарту американскую или permanent resident карту канадскую помогли сделать - и забыли бы о проблеме перевода стрелок)))
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