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≡ Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после продолжительной болезни
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40352
Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после продолжительной болезни
Отправлено: 18.11.20 - 15:02
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О происшествии 17 ноября в редакцию "НГ" сообщили очевидцы. Пожилая женщина выпрыгнула из окна 9-го этажа в 9 микрорайоне. Этот факт сегодня, 18 ноября, подтвердили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4243
Re: Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после...
Отправлено: 18.11.20 - 15:02
#1
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Не удивлюсь если банкиры довели чтоб кредит вернула. Неслыханное дело, звонят мне чтоб я позвонил знакомой, которую больше года не видел, чтоб кредит оплачивала.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5778
Re: Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после...
Отправлено: 18.11.20 - 15:52
#2
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Цитата-/Не удивлюсь если банкиры довели чтоб кредит вернула./



Написано же! Долгое время болела,зачем строить домыслы там где для них нет даже почвы?




Цитата-/Неслыханное дело, звонят мне чтоб я позвонил знакомой, которую больше года не видел, чтоб кредит оплачивала./


Не надо было поручаться за знакомую, они звонят только в этом случае
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