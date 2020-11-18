Re: Жительница Костаная выбросилась из окна 9 этажа после...

Отправлено: - 15:52

Цитата-/Не удивлюсь если банкиры довели чтоб кредит вернула./







Написано же! Долгое время болела,зачем строить домыслы там где для них нет даже почвы?









Цитата-/Неслыханное дело, звонят мне чтоб я позвонил знакомой, которую больше года не видел, чтоб кредит оплачивала./





Не надо было поручаться за знакомую, они звонят только в этом случае