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≡ Камеру фиксации скорости перенесли на новое место в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40352
Камеру фиксации скорости перенесли на новое место в Костанае
Отправлено: 18.11.20 - 14:57
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Уже сегодня автоматическая система скоростного режима «Арена» начала работать в штатном режиме и фиксирует нарушения. Ранее она была установлена на пр. Абая возле остановки "2-й подъем". Перенесли тоже на пр. Абая, но в другой район города.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4243
Re: Камеру фиксации скорости перенесли на новое место в Костанае
Отправлено: 18.11.20 - 14:57
#1
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У нас в Рудном на улице комсомольская ближе кольцу стоит никчемный светофор, во-первых он горит в одну сторону от кольца, во-вторых там не перекресток, а пешеходный переход и в отсутствии пешеходов стоишь как проклятый и ждешь. Видел много раз как водители не дождавшись ни какого света проезжают на красный...
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