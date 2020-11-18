Re: Камеру фиксации скорости перенесли на новое место в Костанае

Отправлено: - 14:57

У нас в Рудном на улице комсомольская ближе кольцу стоит никчемный светофор, во-первых он горит в одну сторону от кольца, во-вторых там не перекресток, а пешеходный переход и в отсутствии пешеходов стоишь как проклятый и ждешь. Видел много раз как водители не дождавшись ни какого света проезжают на красный...