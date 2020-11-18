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≡ Топ-5 производителей холодильного оборудования
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40350
Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:29
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Холодильное оборудование - важная часть любого магазина, кафе, ресторана. В общепите не обойтись без морозильных шкафов, витрин, ларей, поэтому важно выбрать качественное оборудование, которое будет служить как можно дольше.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20431
Re: Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:29
#1
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Наверное, куплю себе камеру... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8558
Re: Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:39
#2
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Цитата:
drakon:
Наверное, куплю себе камеру..

Щас Абайка просрочки накидает)) ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20431
Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:54
#3
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Цитата:
maxsaf:
Щас Абайка просрочки накидает))

Да, я от него только и жду... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20431
Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:58
#4
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Остальные её, сами наверное - едят... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1956
Топ-5 производителей холодильного оборудования
Отправлено: 18.11.20 - 13:59
#5
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Цитата:
drakon:
Наверное, куплю себе камеру...


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