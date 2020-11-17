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«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
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Я робот(Пользователи)
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«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ.
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Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
По ответам врача, есть подозрение что отвечал сейчас будущий руководитель управления здрава)
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 19:55
Цитата:
По ответам врача:
Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными!
Вот эта часть:
"...Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо."
Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности.
[Исправлено: Горожанин_kst, 17.11.2020 - 19:56]
abaika95:
По ответам врача:
Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными!
Вот эта часть:
"...Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо."
Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности.
[Исправлено: Горожанин_kst, 17.11.2020 - 19:56]
(Полноправные пользователи)
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Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 20:30
Горожанин, тем не менее
Цитата:
типа вы сами виноваты, что вам холодно
(смайлик с пистолетом у виска)
Цитата:
- По поводу холода - с каждой ситуацией разбираемся индивидуально, так как пациенты, в связи с заболеванием, могут субъективно ощущать температуру в помещении. Источник:
типа вы сами виноваты, что вам холодно
(смайлик с пистолетом у виска)
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 20:53
Цитата:
Ну это нормально), когда человека с температурой морозит.
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать
Ну, говорит, умеют.
electro:
Ну это нормально), когда человека с температурой морозит.
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать
Ну, говорит, умеют.
(Полноправные пользователи)
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«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 21:47
Цитата:
А что так важно то? Если настоящий грипп (не путать с простудой и гриппальной инфекцией, ОРВИ и ОРЗ),
то не менее опасен. А в совокупности с ОРВИ, ОРЗ и некоторых других случаях, даже более смертелен.
[Исправлено: elektron, 17.11.2020 - 17:10]
Горожанин_kst:
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать
А что так важно то? Если настоящий грипп (не путать с простудой и гриппальной инфекцией, ОРВИ и ОРЗ),
то не менее опасен. А в совокупности с ОРВИ, ОРЗ и некоторых других случаях, даже более смертелен.
[Исправлено: elektron, 17.11.2020 - 17:10]
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 21:57
Цитата-/Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности./
Человек дал понять что не нужно быть идиотом и отрицать то что опасно даже и в обычном понимании того что вирус передается воздушно капельным)
Цитата-/Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными/
Какие по вашему необоснованные ограничения?)
Цитата-/типа вы сами виноваты, что вам холодно/
А кто виноват ? Ну пусть натопят под 30 и чтобы все поумирали от жары, вот тогда никто виноват не будет не врачи ни люди)
Человек дал понять что не нужно быть идиотом и отрицать то что опасно даже и в обычном понимании того что вирус передается воздушно капельным)
Цитата-/Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными/
Какие по вашему необоснованные ограничения?)
Цитата-/типа вы сами виноваты, что вам холодно/
А кто виноват ? Ну пусть натопят под 30 и чтобы все поумирали от жары, вот тогда никто виноват не будет не врачи ни люди)
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 18.11.20 - 04:01
Цитата:
Вот то то и оно! И что ж теперь в каждый сезон обострения ОРЗ, ОРВИ и гриппа такое адское бомбалейло устраивать?! Все эти инфекции не вчера к нам пожаловали. И завтра не исчезнут. Так может нам вообще пожизненно переити на военно-лагерный режим? Под дудочку шарлатанов из ВОЗ.
elektron:
Вот то то и оно! И что ж теперь в каждый сезон обострения ОРЗ, ОРВИ и гриппа такое адское бомбалейло устраивать?! Все эти инфекции не вчера к нам пожаловали. И завтра не исчезнут. Так может нам вообще пожизненно переити на военно-лагерный режим? Под дудочку шарлатанов из ВОЗ.
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 18.11.20 - 04:05
Цитата:
Какие?
А попробуйте из города выехать, без "бумажки", вам скажут кто вы без неё.
Или поработать в "выходной", который для многих горожан самый кормовой день в неделе.
На остальные причуды уже и внимания не обращаем, настолько свыклись.
abaika95:
Какие?
А попробуйте из города выехать, без "бумажки", вам скажут кто вы без неё.
Или поработать в "выходной", который для многих горожан самый кормовой день в неделе.
На остальные причуды уже и внимания не обращаем, настолько свыклись.
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 18.11.20 - 04:11
Кстати, вчера МВК заседала. С 21 ноября начинают к нормальной жизни людей возвращать. Рабочий день без ограничений, и т.п. Но это только там, где умеют ОРЗ и ОРВИ от ковидлы отличать)
А мы в блокадниках посидим.
А мы в блокадниках посидим.
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 18.11.20 - 11:27
Цитата-/А попробуйте из города выехать, без "бумажки", вам скажут кто вы без неё./
И правильно сделают,карантин на дворе,куча заболевших а большинство матается бездельно
Цитата-/Или поработать в "выходной", который для многих горожан самый кормовой день в неделе./
А что выходной?бери справку и работай)
И правильно сделают,карантин на дворе,куча заболевших а большинство матается бездельно
Цитата-/Или поработать в "выходной", который для многих горожан самый кормовой день в неделе./
А что выходной?бери справку и работай)
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 18.11.20 - 11:49
Цитата:
Кто-то со мной спорил, когда я говорил, что придут времена, когда мы будем неизмеримо счатливы высочайшему дозволению работать. Настали эти времена.
Погано, что всё чаще это оценивается фразой "И правильно делают!"
Дальше то что?!
abaika95:
Кто-то со мной спорил, когда я говорил, что придут времена, когда мы будем неизмеримо счатливы высочайшему дозволению работать. Настали эти времена.
Погано, что всё чаще это оценивается фразой "И правильно делают!"
Дальше то что?!
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 18.11.20 - 12:30
Цитата-/Кто-то со мной спорил, когда я говорил, что придут времена, когда мы будем неизмеримо счатливы высочайшему дозволению работать. Настали эти времена./
Незнаю мне справки никто не выдает и не матаюсь я бездельно по области,а если бы матался брал справки,рука не отсохнет за неделю)
Цитата-/Дальше то что?!/
А дальше будет новый год а потом весна и все будет нормально)
Незнаю мне справки никто не выдает и не матаюсь я бездельно по области,а если бы матался брал справки,рука не отсохнет за неделю)
Цитата-/Дальше то что?!/
А дальше будет новый год а потом весна и все будет нормально)
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1956
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 18.11.20 - 13:08
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