Отправлено: - 19:55

abaika95:



[Исправлено: Горожанин_kst, 17.11.2020 - 19:56]

Цитата:По ответам врача:Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными!Вот эта часть:"...Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо."Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности.