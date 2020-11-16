Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб

Отправлено: - 21:52

Цитата-/Не печальтесь - вы справитесь/







Конечно! Мы же не поуеховшие что сопли развесели)









Цитата-/Подействовало,на него, видимо.3 часа, его небыло - на форуме.../



Дракон специально для этого время засекает?) А после просрочки тоже ?)









Цитата-/Огурец там ни при чем - там все дело в бутылке/





Молоко не пью) как и огурчики не ем даже любимого цвета девушки под ником электро)