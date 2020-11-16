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≡ Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40350
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
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Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5776
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 21:52
#15
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Цитата-/Не печальтесь - вы справитесь/



Конечно! Мы же не поуеховшие что сопли развесели)




Цитата-/Подействовало,на него, видимо.3 часа, его небыло - на форуме.../

Дракон специально для этого время засекает?) А после просрочки тоже ?)




Цитата-/Огурец там ни при чем - там все дело в бутылке/


Молоко не пью) как и огурчики не ем даже любимого цвета девушки под ником электро)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20431
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 18.11.20 - 12:19
#16
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Цитата:
abaika95:
не ем даже любимого цвета девушки

Ой - бай!!!
Абайку уже и девушки,
не - интересуют... :lol: :oops:
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