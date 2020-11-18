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≡ Два рыбака утонули на озере в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40349
Два рыбака утонули на озере в Костанайской области
Отправлено: 18.11.20 - 10:50
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Несчастный случай произошел 16 ноября на озере Аккабак в Ждановском сельском округе Костанайского района. Местные жители позвонили в 17.00 в службу спасения и сообщили, что на озере возле лунок лежат вещи рыбаков.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4241
Re: Два рыбака утонули на озере в Костанайской области
Отправлено: 18.11.20 - 10:50
#1
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Одному семьдесят, другому восемьдесят, им бы учить молодых как на тонкий лёд не наступить ведь сильных и продолжительных морозов ещё не было...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8557
Два рыбака утонули на озере в Костанайской области
Отправлено: 18.11.20 - 10:54
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Одному семьдесят, другому восемьдесят

Так после 65 вроде вообще из дома нельзя выходить :-o
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
20
Re: Два рыбака утонули на озере в Костанайской области
Отправлено: 18.11.20 - 11:24
#3
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В этом водоеме вода соленая, поэтому и лед не такой крепкий как в других пресных озерах. Фактор солености скорее всего и сыграл роковую роль.
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