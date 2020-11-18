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≡ Главным санитарным врачам поручили принимать постановления за три дня до начала действия ограничений
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40349
Главным санитарным врачам поручили принимать постановления за три дня до начала действия ограничений
Отправлено: 18.11.20 - 10:39
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Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции на территории РК выработала новые меры борьбы с Covid-19. Одна из них - санитарные нарушения объектов предпринимательства разграничат по степени тяжести.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3724
Re: Главным санитарным врачам поручили принимать постановления...
Отправлено: 18.11.20 - 10:39
#1
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Цитата:
ускорить разработку и начало производства отечественной вакцины против Covid-19;

Может не надо аа..?
Опять всё украдут! Закупить вероятно дешевле и надёжнее.
У нас ничего нельзя внедрять пока воров не пересажаем.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4241
Re: Главным санитарным врачам поручили принимать постановления...
Отправлено: 18.11.20 - 10:56
#2
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Если честно, вообще не вижу логику устраивать супер-карантин по выходным с запретом общественного транспорта, своими глазами видел как народ на базаре как выносили мешками
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1954
Главным санитарным врачам поручили принимать постановления за три дня до начала действия ограничений
Отправлено: 18.11.20 - 11:01
#3
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Цитата:
peshexod:
У нас ничего нельзя внедрять пока воров не пересажаем.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5775
Re: Главным санитарным врачам поручили принимать постановления...
Отправлено: 18.11.20 - 11:11
#4
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Цитата-/устраивать супер-карантин по выходным с запретом общественного транспорта, своими глазами видел как народ на базаре как выносили мешками/


Колличество тех кто таскается на выходные по базарам уменьшается отсюда и запрет)
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