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≡ Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за карантинных мер
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40349
Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за карантинных мер
Отправлено: 18.11.20 - 09:31
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В редакцию Павлодар-онлайн обратилась девушка, которая сообщила, что попала в курьезную ситуацию. В одном и том же магазине она смогла купить один товар, а в приобретении другого ей отказали из-за действующих карантинных мер.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13358
Re: Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за...
Отправлено: 18.11.20 - 09:31
#1
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В Кустанае тоже что-то подобное было же? Бред, конечно. Если магазин универсальный - пусть торгует всем товаром. Если только непродовольственные товары тогда уже закрыть.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8557
Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за карантинных мер
Отправлено: 18.11.20 - 09:41
#2
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Цитата:
Victor Yang:

Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8557
Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за карантинных мер
Отправлено: 18.11.20 - 09:43
#3
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Цитата:
Victor Yang:
Если только непродовольственные товары тогда уже закрыть.

Или поставить немного продовольственных товаров - и тоже открыть :lol:
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8557
Re: Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за...
Отправлено: 18.11.20 - 09:44
#4
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Цитата:
Все непродовольственные магазины в выходные и праздничные дни могут работать только в формате доставки

А можно в магазине смешанных товаров заказать доставку до кассы? :lol:
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
109
Re: Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за...
Отправлено: 18.11.20 - 10:26
#5
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А действительно, когда покупать не продуктовые товары?В рабочие дни график работы магазина совпадает с рабочим графиком. В выходные магазины не продовольственные закрыты. Вот кто вводит такие ограничения, он в рабочее время наверное закупается. А как быть с теми, кто не может покинуть рабочее место?
Профайл
Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13358
Re: Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за...
Отправлено: 18.11.20 - 10:58
#6
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Цитата:
maxsaf:
Или поставить немного продовольственных товаров - и тоже открыть

У предпринимателя есть определённые разрешения же. Просто так поставить нельзя.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8557
Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за карантинных мер
Отправлено: 18.11.20 - 11:04
#7
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Цитата:
Victor Yang:
У предпринимателя есть определённые разрешения же. Просто так поставить нельзя.

Получается, у магазина смешанных товаров есть разрешение на все их товары, но постановление главного санитарного врача круче этого разрешения, раз он запрещает к продаже часть разрешенного
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
20
Re: Павлодарцы рассказали о казусах в магазинах из-за...
Отправлено: 18.11.20 - 11:34
#8
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самодуры эти главные санитары. Недавно от Президента получили по пистону, вот и резко начали бурную деятельность изображать. А ведь ничего нового за этот год и не придумали толкового. Только ограничивают, только запрещают. Это что лечебно-профилактические мероприятия? Где медицинские действия, те чему их в ВУЗах учили?. А карательные меры могут и в администрации применять, это их хлеб
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