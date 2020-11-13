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≡ Площадки бюджетные, сломанные
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40346
Площадки бюджетные, сломанные
Отправлено: 13.11.20 - 14:31
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Ровный слой снега в этом году на улицах Костаная появился 11 ноября. По идее, к этому моменту все работы по благоустройству должны быть завершены. По факту некоторые площадки - еще в процессе возведения, а результат уже проведенных ремонтных работ оставляет желать лучшего. В 2020 году должен был наступить коренной перелом в качестве благоустройства дворов, ведь уже год за ними следят ПКСК. Пока же это чудо не случилось, проверяем, насколько город хотя бы приблизился к новому досугу детей.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7043
Re: Площадки бюджетные, сломанные
Отправлено: 13.11.20 - 14:31
#1
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Цитата:
На ул. Касымханова, 16 дети будут буквально по уши в песке

Со злости навалили ... как в анекдоте... не хай вони подавятся.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3040
Re: Площадки бюджетные, сломанные
Отправлено: 13.11.20 - 16:51
#2
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По поводу хлипкости согласен. Регулярно гуляю с ребенком и вижу все это. Но там скажем так 50 на 50. 50 не выдерживает, 50 ломают сами дети. При чем те дети, которые считают себя уже не детьми. Особенно заметно летом, когда эти дети в районе 10-11 вечера заседают на таких площадках со всеми вытекающими. Видел как пару раз жители дворов сами пытались что-то отремонтировать, но это не всегда возможно.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1035
Re: Площадки бюджетные, сломанные
Отправлено: 17.11.20 - 16:10
#3
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Цитата:
Падение советского «титана» на ул. Темирбаева, 14 / Фото Арсения СТАКАНОВА


Это ещё ладно. У нас выкапывать с комом цемента поленились или времени не хватило - качели спилили под корень когда делали поле футбольное. А потом эти же качели поставили в другом месте, выкопали ямы, вставили столбы туда... Да только не учли, что теперь длины не хватит - сиденье практически на земле :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11305
Площадки бюджетные, сломанные
Отправлено: 17.11.20 - 23:26
#4
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Цитата:
Сергей_я: По поводу хлипкости согласен. Регулярно гуляю с ребенком и вижу все это

У этих хлипких площадок и у разобранного с позором рудненского колеса настолько много общего, что они практически одна семья.

Только не многие об этом догадываются, что столь разные конструкции имеют общую схему приобретения, и от того одинаковый итоговый результат их сборки!
Эти фотографии и обширное описание точно свидетельствуют, что цель тут не детские площадки как таковые, а разграбление на них средств, так же в точности как и шикарно наблюдалось с тем самым пресловутым Рудненским колесом.
Осужденным жуликам (и спрятавшимся более "жирным" мошенникам) было глубоко наплевать, что и насколько некачественное будет стоять.
Главное в таких коррупционных закупках распил денежной массы. Это главная причина столь откровенно нижеплинтусного качества.
Потому, что их качество вообще, как хорошо и даже прекрасно видно, не интересует. Как принято писать как раз в таком случае: "От слова вообще"!

[Исправлено: Серый волк, 17.11.2020 - 21:01]
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