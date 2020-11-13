Отправлено: - 23:26

Сергей_я: По поводу хлипкости согласен. Регулярно гуляю с ребенком и вижу все это

[Исправлено: Серый волк, 17.11.2020 - 21:01]

Цитата:У этих хлипких площадок и у разобранного с позором рудненского колеса настолько много общего, что они практически одна семья.Только не многие об этом догадываются, что столь разные конструкции имеют общую схему приобретения, и от того одинаковый итоговый результат их сборки!Эти фотографии и обширное описание точно свидетельствуют, что цель тут не детские площадки как таковые, а разграбление на них средств, так же в точности как и шикарно наблюдалось с тем самым пресловутым Рудненским колесом.Осужденным жуликам (и спрятавшимся более "жирным" мошенникам) было глубоко наплевать, что и насколько некачественное будет стоять.Главное в таких коррупционных закупках распил денежной массы. Это главная причина столь откровенно нижеплинтусного качества.Потому, что их качество вообще, как хорошо и даже прекрасно видно, не интересует. Как принято писать как раз в таком случае: "От слова вообще"!