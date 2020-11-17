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≡ Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40346
Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
Отправлено: 17.11.20 - 20:17
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Казахстанские коммунисты намерены продолжить партийную деятельность, несмотря на заявленный ранее ребрендинг. Мажилисмен выступил за то, чтобы сохранить партию коммунистов с ее первоначальной идеологией.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
485
Re: Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане –...
Отправлено: 17.11.20 - 20:17
#1
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Цитата:
Казахстанские коммунисты намерены продолжить Источник:

да идите вы к черту :-(
явно не до вас
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8547
Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
Отправлено: 17.11.20 - 21:12
#2
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Цитата:
electro:
да идите вы к черту явно не до вас

Да что вы так реагируете? Процесс декоммунизации и десоветизации застопорился? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5772
Re: Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане –...
Отправлено: 17.11.20 - 21:59
#3
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Цитата-/Нет, я не буду больше депутатом", - сказал Владислав Косарев./



Как же Печально (нет)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8547
Коммунистическая партия будет существовать в Казахстане – депутат Косарев
Отправлено: 17.11.20 - 22:48
#4
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Цитата:
abaika95:
Как же Печально

Он наверное в президенстких выборах будет участвовать, от коммунистов :-)
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