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≡ «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40346
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
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Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5769
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
#1
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По ответам врача, есть подозрение что отвечал сейчас будущий руководитель управления здрава)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1750
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 19:55
#2
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Цитата:
abaika95:

По ответам врача:
Нам впихивают очередное "фуфло" с ограничениями необоснованными!
Вот эта часть:
"...Сейчас мы работаем на более высоком уровне, чем летом. Нам не нужно чрезмерно боятся этого вируса, потому что он, как и все виды инфекции, передается воздушно-капельным путем, но в то же время КВИ нельзя полностью отрицать! Не надо быть «ковид-дисидентом». Когда мы отрицаем все научные подходы, когда мы отрицаем все современные взгляды на лечение и профилактику болезни, это тоже очень плохо."
Правильные слова. Человек дал понять, что сам он в спектакле не учавствует, и реально оценил все опасности.

[Исправлено: Горожанин_kst, 17.11.2020 - 19:56]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
485
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 20:30
#3
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Горожанин, тем не менее
Цитата:
- По поводу холода - с каждой ситуацией разбираемся индивидуально, так как пациенты, в связи с заболеванием, могут субъективно ощущать температуру в помещении. Источник:

типа вы сами виноваты, что вам холодно
(смайлик с пистолетом у виска)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1750
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 20:53
#4
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Цитата:
electro:

Ну это нормально), когда человека с температурой морозит.
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать 8-)
Ну, говорит, умеют.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5906
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 21:47
#5
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Цитата:
Горожанин_kst:
Важнее инфлюенцию от ковидлы отличать

А что так важно то? Если настоящий грипп (не путать с простудой и гриппальной инфекцией, ОРВИ и ОРЗ),
то не менее опасен. В некоторых странах (как в КЗ и Германии например) и случаях, даже более смертелен.
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