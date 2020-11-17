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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 17:18
#4711
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15 лет назад. Не стало политика -
Заманбека Нуркадилова... 8-) :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2108
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 18:09
#4712
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Цитата:
drakon:
15 лет назад. Не стало политика - Заманбека Нуркадилова...


Это который собирал пожертвования в виде золотых изделий у населения сельских районов в некий «фонд Родины»?
Как пишут:реакция на акцию в политическом и медийном сообществе "была настолько негативной, что кампания была весьма оперативно прекращена".
Ярый оппонент и критик Назарбаева. И поэтому, кажется, "покончил" с собой - три огнестрела: два в грудь, один в голову!
Чего ты вдруг опечалился? Был лично знаком?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:28
#4713
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Цитата:
таноми52:
Был лично знаком?

Нет, небыл - знаком.Куда мне.
Но его политику - поддкрживал... :lol:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:54
#4714
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Цитата:
таноми52:
Ярый оппонент и критик Назарбаева.

А "застрелиться" с одного выстрела -
не смог... :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2108
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 19:56
#4715
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Цитата:
drakon:
А "застрелиться" с одного выстрела - не смог...



Да, пришлось сделать контрольный - в голову! :-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.11.20 - 20:01
#4716
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Цитата:
таноми52:
Да, пришлось сделать контрольный - в голову!

Если правильно - помню,
стрелял в голову, через - подушку... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 17.11.2020 - 20:02]
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