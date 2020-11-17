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≡ «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40344
«130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового инфекционного стационара рассказал главный врач областной больницы
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
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Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5769
Re: «130 коек заняты, 70 свободны» - О работе нового...
Отправлено: 17.11.20 - 17:44
#1
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По ответам врача, есть подозрение что отвечал сейчас будущий руководитель управления здрава)
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