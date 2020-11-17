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Эпидемиологическая ситуация в ноябре очень похожа на ситуацию в июне-июле, когда волна КВИ «подошла к нам слишком близко и мы оказались на гребне этой волны». Об этом на брифинге в РСК сказал главный врач областной больницы Юрий МОИСЕЕВ.