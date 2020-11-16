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Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40344
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
Областной оперативный штаб по борьбе с короновирусной инфекцией принял решение об усилении ряда карантинных мер сроком на одну неделю. Окончательное решение будет оформлено постановлением главного государственного санитарного врача региона.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 70
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 16.11.20 - 22:33
Как они задолбали своими ограничениями!! Нет толку от ваших ограничениях только одна нервотрёпка. Сразу проволоку колючую протяните вокруг области и кто будет лезть сразу стрелять
A
(Пользователи)
- Откуда:
- Северный Казахстан
- Регистрация:
- 09.05.17
- Сообщений:
- 19
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 02:32
Кучка приспособленцев, которых никто не выбирал совершают преступление против граждан, ограничивая их конституционное право на свободу передвижения.
Если президент – гарант Конституции. Как оказалось – это просто красивые слова, которые ни к чему не обязывают. Это очень сильно подрывает государственность.
Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо.
[Исправлено: Rexyn, 17.11.2020 - 09:59]
Если президент – гарант Конституции. Как оказалось – это просто красивые слова, которые ни к чему не обязывают. Это очень сильно подрывает государственность.
Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо.
[Исправлено: Rexyn, 17.11.2020 - 09:59]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1747
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 08:07
Цитата:
Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.
В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.
Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что слегка лукавят)
Но блокада городов Кустанай и Рудный...это too match...Типа, мы экономику не останавливаем)))так, покупателей к вам не пустим, и всё.
Это всё равно, что голодного посадить к обеденному столу, а руки ему за спиной связать.
Охотник:
Не надо обобщать.У каждой проблемы, у каждого решения есть предтеча. Главная проблема, безусловно, виновница всего эта инфекция.
В случае же с решением о блокаде, это Касым-Жомарт Кемелевич, со своим заявлением о сокрытии цифр заболевших в нашей области. И это решение-чистая рефлексия. Надо же страханутся.
Главное, почему Второго Первого именно наши показатели так возмутили, а не практически нулевые показатели других областей?! Там явно врут. У нас разве что слегка лукавят)
Но блокада городов Кустанай и Рудный...это too match...Типа, мы экономику не останавливаем)))так, покупателей к вам не пустим, и всё.
Это всё равно, что голодного посадить к обеденному столу, а руки ему за спиной связать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 424
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 11:13
Какие обтекаемые формулировки! Прям находка для полицаев и прочих контролирующих.
Пункт 11-1) можешь ехать хоть куда по области, главное из Кустаная не выезжай
Пункт 11-1) можешь ехать хоть куда по области, главное из Кустаная не выезжай
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 555
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 11:34
Нужно вводить режим ЧП и производить выплаты
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 70
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 12:52
По мнению этих долбоящеров люди без дела ездят туда сюда. Кто на работу в город кто в больницу и что теперь всем справки выписывать? Было бы куда свалить,свалил,только много что здесь удерживает,да и где гарантия что в других странах нет такого же бардака
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 13:28
Цитата:
У нас, нет такого...
Охотник:
и где гарантия что в других странах нет такого же бардака
и где гарантия что в других странах нет такого же бардака
У нас, нет такого...
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 14:19
Цитата-/Я эмигрировал. И правильно сделал. Чтобы такие указывали мне что делать? Нет уж, спасибо/
Читал читал,думал важное мнение высказывают а оказалось очередной поуеховший сопли тут льет)
Цитата-/удерживает,да и где гарантия что в других странах нет такого же бардака/
Есть гарантия что в других странах другой бардак не такой как у нас)
Цитата-/У нас, нет такого.../
Да у вас по другому,журналисты врут в статьях и на улицах девушек насилуют)
Читал читал,думал важное мнение высказывают а оказалось очередной поуеховший сопли тут льет)
Цитата-/удерживает,да и где гарантия что в других странах нет такого же бардака/
Есть гарантия что в других странах другой бардак не такой как у нас)
Цитата-/У нас, нет такого.../
Да у вас по другому,журналисты врут в статьях и на улицах девушек насилуют)
Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении карантинных мер принял оперативный штаб
Отправлено: 17.11.20 - 14:52
Цитата:
Абайка, послушай, меня.
Тебе,это - необходимо...
abaika95:
журналисты врут в статьях и на улицах девушек насилуют)
журналисты врут в статьях и на улицах девушек насилуют)
Абайка, послушай, меня.
Тебе,это - необходимо...
Re: Запрет на въезд в Костанай и Рудный - Решение об усилении...
Отправлено: 17.11.20 - 17:41
Цитата-/Абайка, послушай, меня./
Ты так расслабляешся, молоком и огурчиком?) Просрочка уже не расслабляет?))
Ты так расслабляешся, молоком и огурчиком?) Просрочка уже не расслабляет?))
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